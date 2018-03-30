法興大空頭：就快聞到了 「衰退的臭味」已經在全球散發

摘要：「樂觀主義者的日子過得不錯，但你又是否聞到了一股衰退的病態氣息？」

在一次次唱衰全球經濟之後，法興銀行策略師 Albert Edwards 再次提到經濟的崩潰可能比預期來的更快。

據 CNBC 報導，周四，Edwards 在一封給客戶的信中寫道：

「樂觀主義者的日子過得不錯，但你又是否聞到了一股衰退的病態氣息？」

此前，美國商務部公布數據顯示，美國去年第四季實際 GDP 年化季環比增速為 2.9%，好於預期的 2.7%，超過前值 2.5%。美國第四季個人消費支出（PCE）年化季環比增速為 4%，超過預期與前值的 3.8%。

但 Edwards 認為，這些數據僅僅只是反映了繁榮的假象，短期和長期美國公債殖利率之間的差距正逐漸縮小，顯示出投資者其實對經濟復甦依舊錶示擔憂。

Edwards 指出， 美國小型銀行的信用卡賒賬率已達到自全球金融危機以來的最高值，美國的家庭財務情況可能正在進一步惡化。

這位法國興業銀行全球首席策略分析師還認為，聯準會需要對下一次經濟衰退負責。

Edwards 說，

「與 2008 年的金融危機爆發不同，這次我預計聯準會將為另一場債務危機負責，不要指望他們獨善其身。」

Edwards 認為，聯準會通常會收緊利率，直到出現問題。自 1950 年以來，已經有 13 次聯準會緊縮周期，其中 10 次以衰退告終。不斷飆升的銀行違約率表明，經濟的崩潰可能比聯準會預期的更快。

另外，Edwards 在 3 月 15 日的研報中，警告川普政府的貿易保護主義政策，將成為加速下一次全球性金融危機的「催化劑」。他指出，最近美國宣布對鋼鐵和鋁進口產品徵收的廣域關稅，一旦付諸行動可能引發全面貿易戰。

在 Edwards 過往終鼓吹的「冰河時代理論」 (Ice Age thesis) 中，貿易戰和競爭性貨幣貶值被認為是終場來臨前的喪鐘，緊接着引發的全球通貨緊縮和經濟蕭條，將徹底破壞過去十年復甦中積累的社會財富，公司利潤和就業崗位。

Edwards 在研報中寫道，這樣的「末日場景」可能要「比我們預想的要早得多。」

在此之前，法興銀行另一位策略師 Kit Juckes 也認為美國經濟增長時期已經過去，並且對聯準會「4 次升息」共識持反對態度。

Juckes 稱，雖然聯準會新任主席鮑威爾提高了今年四次升息的預期，但隨著經濟意外指數的下降，以及全球通膨壓力沒有明顯增加的跡象，2017 年底的經濟增長似乎不會再發生。停止拋售長期美國公債的理由似乎越來越充分。

『新聞來源／華爾街見聞』