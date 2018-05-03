大商所鐵礦石期貨啟動引入境外交易 元大期成台資首家參與

大連商品交易所 (簡稱大商所) 的鐵礦石期貨繼 INE 原油期貨之後，成為中國第二個開放境外交易者可以直接參與的商品期貨，已於今 (4) 日正式啟動引入境外交易者參與交易，元大期 (6023-TW) 旗下元大期貨 (香港) 為首家獲得大商所海外特定品種二級代理會員資格的台資期貨商，目前並已完成測試與串接作業，5/4 起國際機構法人就可透過元大期貨 (香港) 交易，參與中國商品期貨市場。

元大期貨 (香港) 總經理任俊行表示，目前已完成大商所各項測試與串接作業，並協助客戶完成大商所的編碼。

元大期貨表示，鋼鐵業為工業之母，而其上游之鐵礦石為全球經濟的重要核心，對於需求龐大的國家來說，此商品吸引眾多投資人目光，例如礦場、貿易商與製造商，都會使用鐵礦石相關衍生性金融商品進行避險。

根據世界鋼鐵協會 (WSA) 的資料顯示，亞洲為驅動近年來全球粗鋼產量呈現成長之主因，其中 2017 年全球粗鋼產量為 16.73 億噸，產量前三名國家均來自於亞洲，中國、日本及印度三國合計貢獻 62.03% 的產量，然而 2017 年全球鋼鐵需求為 15.87 億噸，預測 2018 年全球鋼鐵需求將成長至 16.16 億噸，較 2017 年增長 1.8%，甚至 2019 年全球鋼鐵需求將達到 16.27 億噸，中國的需求占比將近五成，突顯中國為全球鋼鐵業的產銷要角，鐵礦石的價格走勢也勢必深受中國經濟發展和政策影響。

中國境內的大商所鐵礦石期貨自 2013 年 10 月上市以來，從初期成交量平均約 180 萬口，至 2018 年 3 月份成交量已達 5,978 萬口，相較於上市初期成長近 36 倍之多，且 2018 年 2 月份成長達 124.40%，其鐵礦石期貨交易越發蓬勃，目前已發展為全球最大的鐵礦石衍生品市場。

大商所的鐵礦石期貨以人民幣計價，包含外幣充抵保證金與保稅交割兩大特點，外幣資金可作為保證金使用，並以人民幣作結算；保稅交割則以海關特殊監管區域或場所內處於保稅監管狀態的鐵礦石貨物為交割標的，進行實物交割業務。

元大期貨表示，回顧台灣 2017 年受惠於國際煉鋼原料報價及工業金屬報價升溫，帶動相關產業成長，2017 年我國鋼鐵基本工業生產值、銷售分別為新台幣 1 兆 1160.37 億元，新台幣 6086.68 億元，較 2016 年成長 22.19%、18.25%。

元大期貨表示，鋼鐵業下游應用範圍廣泛，包含各類金屬製品、機械設備、螺絲螺帽等，台灣在產業創新政策之下，積極推動智慧機械產業，帶動鋼材需求及相關企業發展，惟應多加留意中國相關政策措施，如頻繁的環保督查令鐵礦石復產充滿不確定性，實體企業進行交易須多謹慎評估。