IDC數據顯示 全球首季智慧型手機出貨量年減2.9% 三星市占居冠

彭博社報導指出，新出爐的統計數據顯示，今年第一季全球智慧型手機出貨量較去年同期萎縮，主要由於中國的出貨量自 2013 年第三季度以來首次跌至 1 億支以下。市場研究調查機構 IDC 發佈報告稱，今年第一季全球智慧型手機出貨量為 3.343 億支，與去年同期的 3.444 億支相較下滑 2.9%。



報告稱，過去 12-18 個月，以大量「高價的超高端旗艦產品」發布，因此升級週期暫停。



IDC 分析師梅麗莎 · 周 (Melissa Chau) 表示，包括重要的中國市場，消費者對高端智慧型手機的興趣依舊濃厚，但新智慧型手機用戶增長乏力，導致出貨量下滑。從營收方面來看，智慧型手機市場仍在增長，且在未來數年還會繼續增長，因為消費者仍需要這些設備來滿足其計算需求。



IDC 分析師安東尼 · 斯卡塞拉 (Anthony Scarsella) 則是表示，雖然蘋果、三星和華為都推出了新旗艦智慧型手機，但消費者已經不願花費太多的費用來購買這些新產品。今年第二季，若要推動出貨量增長，用戶能夠承受的相對高端的智慧型手機可能成為主力。



IDC 報告顯示，今年第一季，三星電子仍是全球智慧型手機市場的領跑者，雖然出貨量較去年同期下滑了 2.4%，但市場占有率仍達到了 23.4%，與去年同期的 23.3% 微幅上升。



蘋果第一季 iPhone 出貨量為 5,220 萬支，較去年同期增長 2.8%，市場占有率為 15.6%，排名第二，高於去年同期的 14.7%。



華為的智慧型手機出貨量為 3,930 萬支，較去年同期增長 13.8%，市場占有率創下了 11.8% 的歷史新高，高於去年同期的 10%，位居全球第三。



小米第一季表現強勁，主要得益於其在海外市場的快速增長。當季，小米智慧型手機出貨量達到了 2,760 萬支，較去年同期增長 86.4%，市場佔有率為 8.2%，排名全球第四。OPPO 排名第五，第一季智慧型手機出貨量為 2,390 萬支，較去年同期萎縮 7.5%，市佔率為 7.1%。



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