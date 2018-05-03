分析員﹕港股今低開 惟可考慮低撈

一向市場人士預期，美國聯儲局在剛結束的議息會議決定不加息，惟議息聲明對未來息口走勢採取較強更態度，導致美國股市全面下跌。市場人士相信，今早大市將會低開，惟相信大市目前難有太大調整空間，建議投資者可以在低位吸納。

道瓊斯指數收市報23924點，跌174點或0.7%，標準普爾指數收市報2635點，跌19點或0.7%，納斯達克指數收市報7100點，跌29點或0.4%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7543點，升22點或0.3%，德國DAX指數收市報12802點，升190點或1.5%，法國CAC指數收市報5529點，升8點或0.2%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛低收，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報74.38元，較本港收市價低0.6%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報13.21元，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報7.63元，較本港收市價低0.8%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報21.99元，較本港收市價低1.4%。至於在倫敦掛牌的渣打集團(02888-HK)折合收市報77.79元，較本港收市價低0.8%。

美股三大指數均低收，與聯儲局議息會議後聲明措詞較為強硬有關，不過仍相信收租股今早可以有反彈空間。同時銀行股及保險股均可以受惠，所以銀行及保險股今日可以看高一線。至於昨日收市後公布首三季營運數據的思捷環球(00330-HK)，由於營運數據未見突出，相信今日股價會受到壓力。另一方面澳博控股(00880-HK)首季業績表現不俗，可是相關行業股份昨日已見升幅，今日澳博股價或會受壓。

對於大市走勢，時富證券聯席董事鄧建初指出，今早大市將會低開，惟目前大市難有大跌空間，後市仍會在3萬至30800點之間徘徊，建議投資者在大市跌約400點時低撈。

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