美股盤後─Fed暗示通貨膨脹將進一步上升 股市挫跌 道瓊收低174點

聯準會 (Fed) 最近的貨幣政策聲明暗示，通貨膨脹將進一步走高。美國股市週三下跌。

Fed 消息公布後，主要指數先是上漲，但最後一小時交易中，大幅回檔。



道瓊工業平均指數收低 174.07 點或 0.72% 至 23924.98。

Nasdaq 指數收低 29.81 點或 0.42% 至 7100.90。

S&P 500 指數收低 19.13 點或 0.72% 至 2635.67。

費城半導體指數收低 6.52 點或 0.52% 至 1259.42。

Fed 今日決議維持利率不變，一如預期。央行決策委員會指出，整體通貨膨脹與扣除食品與能源後的通貨膨脹已接近 2%。該措辭已較 3 月會議的措辭更為積極。Fed 於 3 月說，該指標持續低於 2%。

此一改變為重要關鍵，因 Fed 認為 2% 的通貨膨脹屬健康，為持續升息的關鍵。

分析師說，目前的股市持續受到各種因素拉鋸，包括企業獲利良好，升息，及貿易戰擔憂。

企業消息方面，蘋果股價上漲 4.4%，該公司公布上季獲利與營收均優於預期。蘋果股價上漲，一度拉抬了 Nasdaq 小幅上揚。

整體而言，已公布財報的大型企業中，大多數表現優於預期。根據 FactSet 機構統計，目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，79.1% 獲利優於預期。

然而，投資人對企業獲利的反應錯綜。部份企業獲利雖優於預期，其股價却下跌。分析師說，許多利多消息，在股市已有所反應。現在就看企業獲利能否進一步走高。

經濟數據方面，由於利率上升至近五年高點，抵押貸款申請案件下降 2.5%。ADP 公司公布，美國私人企業 4 月新增就業 20.4 萬人，高於預估的約 20 萬人。