關於巴菲特 你不知道的九個事實

你可能不知道聯合國秘書長是誰，不知道全球最大電商亞馬遜的老總是誰，但一定知道巴菲特。

提起巴菲特，人們想到的第一個稱號就是「股神」。熱血青年被他可敵國的財富吸引，投資者將他的價值投資理念奉為圭臬。有人認為他少年時做報童的經歷很勵志，有人津津樂道他與比爾 · 蓋茲「君子之交淡如水」的友誼，有人欽佩他終身做慈善的決心。

雖然「一千人眼中有一千個巴菲特」，可能你無法準確說出巴菲特的投資歷程或波克夏海瑟威的公司框架，但有一個共同點不變：巴菲特說過的每一句話都能「上頭條」，每個人都樂於聽取他對經濟、金融、商業和投資的建議，還有人願意付出上百萬美元與他共進午餐。

巴菲特的財富很耀眼但並不逼人，他給公眾留下的第一印象往往是個「慈眉善目、樂呵呵的老爺爺」。這反映出巴菲特的形象塑造之成功，雖然他 10 歲就立志要「儘快致富」，但實現理想後衡量成功的指標轉為了「被多少人喜歡」，並認為最好方法是在不激起嫉妒心的前提下「保持可愛」。而他靠投資致富的途徑，又似乎比其他世界級富豪通過創業或參與實業等方式更易模仿。

巴菲特擔任董事長兼 CEO 的波克夏海瑟威公司，即將在 5 月 5 日（台北時間周六晚 9 點左右）召開第 53 屆年度股東大會，在此之前，讓我們先來回顧一下巴菲特最不為人知的九大「知識點」，有些經驗也適用於日常生活。

事實一：巴菲特送報不是因為家窮

巴菲特小時候做過報童的經歷被人樂道，股東大會在 2018 年以前的慣例項目是與巴菲特比賽扔報紙，正是模擬他少年時期共送過 50 多萬份報紙的經歷。

但不要誤會，巴菲特送報紙並不是因為家窮。從開小賣部的爺爺輩開始，他家就算是殷實的中產階層，父親在當選美國共和黨籍眾議員之前經營股票券商業務。

巴菲特從 6 歲起就騎着自行車在社區送報紙，這也是紙媒興盛年代很多美國人童年的共同經歷，就像現在美國兒童在社區沿街賣冰鎮檸檬水一樣，是家長培養孩子財商的第一步。但可能只有巴菲特等少數人將送報紙當成了一門生意來做，這種觀念與巴菲特的家庭教育不無關係。

事實二：巴菲特的人生觀被一隻雪茄改變

由於「蝸居」在美國中部小城奧馬哈，巴菲特的父親在每個孩子 10 歲時會帶他們去美國東海岸旅行。1940 年正值「大蕭條」的餘溫仍在，小巴菲特在紐約與紐交所駐場交易員 At Mol 共進午餐。

午餐結束後，有銷售員托着一盤煙草走來，為 Mol 當場製作了一個由他親自挑選煙葉的雪茄。這一舉動深深迷住了童年的巴菲特，也與紐交所外被經濟危機影響的世界形成了鮮明對比。這讓他立志要「儘快致富」，例如在 35 歲之前賺到 100 萬美元。

事實上他做到了。憑藉送報時搭售日曆、可樂、口香糖等小商品，與小夥伴一起經營租賃彈球機，販賣二手高爾夫球，在奧馬哈周邊「置業」、買下 40 英畝農場等小生意，巴菲特在 16 歲高中畢業的財富已相當於現在的 5.3 萬美元。不過，少年時的巴菲特也做過投機生意。

事實三：巴菲特少年時三次「投機」失敗

巴菲特高二時與朋友 Don Danley 經營租賃彈球機生意，這其實是一次投機選擇。在花 25 美元買了一台舊機器後，巴菲特主動要求與 Danley 聯手，後者負責維修機器，他則對奧馬哈理髮師 Frank Erico 自稱代表威爾遜投幣彈球機公司「談合作」，一年後將發展到 8 台機器的生意轉手賣了 1200 美元。

但他的「賽馬經」生意沒有成功。已於 1995 年歇業的 Ak-Sar-Ben 跑馬場曾是奧馬哈小城的賽馬勝地，由於年齡小不能下注，巴菲特就帶領小夥伴撿掉在地上的賭馬票，再利用數學能力推算勝率，製成賭馬小報《小馬倌精選》，每份僅售 25 美分，非常暢銷。不過因沒給馬場「交份子錢」，很快失敗了。

事實上，巴菲特第一次選股也沒有成功。他在 11 歲時買入了希戈石油（CITCO）公司前身的 3 股優先股，每股買入價 38 美元。結果該股跌了 30%，巴菲特在漲回 40 美元時匆忙賣掉了。幾個月後，這家公司的股票漲至 200 美元，巴菲特首次試水「折戟」可能是觸發他學習價值投資的契機。

巴菲特青年時最大的一次「投機」失敗，莫過於申請哈佛商學院被拒絕。巴菲特自己也承認，想去哈佛讀研究生是看中了無法憑自學帶來的東西：人脈與名望。憑藉在奧馬哈小城的經驗，他在面試時大談自己的股票投資經，以為如往常一樣「Carry 全場」，結果被面試官發了拒信。

巴菲特回憶道，當時雖然他 20 歲了，但看起來像 16 歲，情感上像 9 歲。被哈佛拒絕，成為巴菲特的「人生轉折點」。他不僅在 21 歲付費上了戴爾 · 卡內基的公眾演講課，還在後來的母校哥倫比亞大學教師名單上發現了本傑明 · 格雷厄姆的名字，而他在 19 歲剛拜讀完《聰明的投資者》一書。

經歷過速買速賣的倒手生意，品嘗過盲目追求哈佛大學名氣的失敗滋味，巴菲特在當時不為培養世界領袖，而願意務實教授學生一門「手藝」的哥大結識了精神導師，開始走上價值投資的「正路」。但他在投資早期也不是一帆風順，未來的岳父甚至還預言過他會一敗塗地。

事實四：巴菲特被岳父預言將一敗塗地？

巴菲特不走尋常路的特質在青年時期就展現了。由於高中畢業已「相當有錢」，他曾反對上大學，因為覺得不必要。在沃頓商學院待了兩年後不喜歡賓大，又轉學回了家鄉奧馬哈的州立大學。

巴菲特的父親其實也是個「特別 Boy」，觀點類似於喜歡在美國政壇「唱唱反調」的共和黨籍眾議員 Ron Paul 父子。後者的兒子 Rand Paul 因反對聯邦政府赤字擴大化，一度靠冗長演講拖延投票時間，導致了今年 2 月美國政府關門了幾小時。

巴菲特父親是非常傳統的共和黨人，也是堅定的自由派，反對當時羅斯福政府為帶領國家走出大蕭條的社會項目，擔心政府「看得見的手」介入經濟事務不符合美國憲法精神。他曾在 1948 年撰文稱，貨幣必須建立在黃金的基礎上，以求獨立於政治家的意志，巴菲特恰恰認為黃金不適合長期持有。

或許由於青年巴菲特的思想傾向於民主黨，又或許由於他太「掉進錢眼裡」，未來岳父曾在 1951 年巴菲特求婚成功後直白表示：「你將來一定會失敗的，可能我女兒會餓死，而你會進監獄。」岳父悲觀預言的主要理由之一是當時民主黨掌握了美國政府，但可能也與不看好巴菲特未來致富計劃有關。

事實五：巴菲特最失敗的投資是波克夏？

巴菲特在 1951 年的投資確實不太成功。除了在父親的券商公司當股票經紀，同時尋求為導師格雷厄姆工作的機會，巴菲特與朋友合買了一座 Sinclair 旗下的加油服務站，甚至周末親自為別人洗車。但面臨街對面德士古（Texaco）公司加油站的激烈競爭，結果損失了 2000 美元，占當時積蓄的 20%。

有分析稱，主動經營實業但失敗，可能導致了巴菲特日後轉向更為被動的管理風格，例如對波克夏海瑟威公司。但伯克希爾也曾被巴菲特稱為「買過最愚蠢的股票」。

巴菲特從 1960 年起逐步增持波克夏的股份，該公司當時是個陷入困境的紡織廠，無法與便宜的海外產品競爭。這似乎違反了巴菲特投資公司「護城河要深、價值要高」的原則，也可能他一開始就不是為了長期持有。1964 年，波克夏時任 CEO Seabury Stanton 原定要以 11.50 美元每股的價格，從巴菲特手中買回股份，但最後談成的價格降至 11.375 美元。

這令巴菲特很生氣，大舉加倉奪過公司控制權，並開除了這位 CEO。但前幾年巴菲特對財經媒體 CNBC 表示，自己當年一時賭氣，給的價格太高了。如果當時買入一個好的保險公司，而不是花大價錢買下一個垂死的紡織企業，他的控股公司會比現在價值高兩倍。

事實上，巴菲特在接過波克夏控制權後，逐漸剝離了紡織製造業務，開始買入《華盛頓郵報》等媒體資產，以及美孚石油和 Geico 保險商等股票，最著名的莫過於 1980 年代末開始建倉可口可樂，令 13 億美元的成本翻倍成價值 1650 億美元的持倉。這也佐證，當年買下紡織公司似乎一開始是錯了。

事實六：巴菲特是吝嗇還是有舊物情節？

投資界一大未解之謎，恐怕是還在用諾基亞翻蓋手機的巴菲特，為何開始投資並不斷加倉蘋果公司。當然這是個笑談，但足以證明巴菲特是個別具風格的富豪。他曾在 2013 年接受 CNN 採訪開玩笑稱，這個翻蓋手機還是電話的發明人貝爾所贈，不過他的舊物確實在 20 到 25 年後才扔掉換新的。

巴菲特還被人津津樂道的一點是，他喜歡自己開車，甚至去機場接送好友比爾 · 蓋茲夫婦。但你可能不知道的是，巴菲特還喜歡買「翻新車」。他的女兒 Susan 曾在 BBC 紀錄片中透露，巴菲特只買降價車，例如被冰雹砸過後的處理車。巴菲特曾在 2014 年對《富比士》表示，自己一年只開 3500 英里（約合 5600 公里），因此不太買車再換車，因為汽車容易貶值。

巴菲特省錢起來簡直不像個億萬富翁。蓋茲在 2017 年回憶稱，有一次與巴菲特去香港出差，巴老竟然從錢包裡拿出幾張優惠券買麥當勞吃，而他的一隻黑色錢包使用了 20 多年。為其寫過自傳的 Roger Lowenstein 透露，巴菲特孩子的搖籃床和嬰兒車要麼是用大衣櫃抽屜改造的，要麼是借的。

巴菲特也不喜歡買名牌的錢包和設計師西服。他十幾年都穿中國大楊創世股份有限公司董事長李桂蓮設計的西服，據稱已經擁有了 20 幾套。當然，這背後的小秘密是：巴菲特的西服都不用自己買。據 CNBC 爆料，2007 年一開始穿也是李桂蓮女士（被巴老稱為 Madam Li）主動贈送的。

事實七：巴菲特不僅會上網，每周還上網打橋牌？

有外國投資愛好者網站特意整理了「跟巴菲特學 11 個省錢妙招」等攻略，大意就是上述幾個要點，例如別老換車、別老追求最新鮮科技、學會舊物妙用等。此外還要加上一個：擁有幾個負擔得起的愛好。例如巴菲特喜歡打橋牌和彈奏烏克麗麗，貌似就是普通人也能玩得起的。

不過這種描述一開始就為巴菲特設定了「搞不懂科技」的「人設」，因為他喜歡做的都是線下娛樂。媒體上流傳的獵奇趣聞也大多是：巴菲特辦公桌上沒有電腦、巴菲特一生就發過一封郵件、巴菲特終於在 2013 年開設推特帳戶但沒關注任何人、巴菲特不玩科技玩橋牌等。

事實上，巴菲特不僅會上網、會發郵件，一周還至少四次在線玩橋牌。他和比爾 · 蓋茨每年都會參加線上的橋牌錦標賽，蓋茨的網名是 Chalengr，巴菲特則取名最喜歡的 T 骨牛排「T-Bone」。

教會巴菲特上網打橋牌，並能每周四次、每次兩小時對弈的，正是世界級橋牌選手、富國銀行前高管 Sharon Osberg。她也成為勸服巴菲特買電腦的「第一人」，此前連蓋茨都沒成功。Osberg 今年將按慣例在伯克希爾股東大會後的周日早午餐會，與巴菲特和股東打橋牌娛樂。

而巴菲特基本不發 Email，恐怕與以前的經歷有關。據稱他一生只給好朋友兼微軟前高管 Jeff Raikes 發過一封電郵，那是在 1997 年，當時 Raikes 認為微軟符合一個完美企業的定義，但巴菲特列出了所有不喜歡使用微軟的理由。這封郵件成為美國司法部從 1997 年起調查微軟反壟斷案的證據之一。

事實八：巴菲特 94% 的財富來自 60 歲以後？

據富比士統計，巴菲特目前的凈個人財富約為 846 億美元，在亞馬遜 CEO 貝佐斯和比爾 · 蓋茲之後，位列全球首富榜第三位。但巴菲特在 50 歲以後才成為億萬富翁，99% 的凈身家都是 50 歲以後掙得。

據 CNN 統計，巴菲特「如願」在 30 歲那一年成為百萬富翁，當時美國家庭的平均年薪（1960 年）僅為 5600 美元。40 歲剛出頭的巴菲特也遭遇過財富危機，43 歲的凈身家為 3400 萬美元，到 44 歲時因美股慘跌（1973-194 年股災）降至 1900 萬美元，但 1970 年代末重新邁向億萬的門檻。

50 歲時，巴菲特的凈財富已經上億，在 56 歲（1986 年）成為了「十億富翁」，60 歲之前凈身家達到 38 億美元，當時美國普通家庭的中位數年薪約為 2.49 萬美元。從 60 歲起，巴菲特的凈身家與伯克希爾股價「齊飛」。與當前身家值對比，可知巴菲特近 96% 的財富在 60 歲以後才擁有。

還有兩個有趣的數字分享：1）據 CNBC，2013 年巴菲特每日能賺 3700 萬美元，比當年好萊塢片酬第二高的女星「大表姐」詹妮弗 · 勞倫斯一年的薪水還高（3400 萬美元）；2）如果一個普通人在 1964 年對伯克希爾股票投資了 1000 美元，現在一股的價值至少為 1160 萬美元。

事實九：巴菲特已在預言股市將迎來深跌？

有細心的美國投資愛好者發現，巴菲特在 2017 年致股東信中就透露出了對市場的悲觀預期。華爾街見聞援引的致股東信全文顯示：

「波克夏副主席、我的搭檔芒格（Charlie Munger）和我都預測，受目前美國經濟疲軟的影響，現階段波克夏的實際收益將會有所下跌。與此同時，儘管公司在美國市場投資的大部分企業都業績良好，但包括保險在內的一些大型投資對象都會出現收益下降的情況。」

波克夏 2018 年致股東信則透露，截至 2017 年底，波克夏持有的現金及其等價物高達 1160 億美元，年增率增長 35%，可買下標普 500 支成分股中 465 個企業的任意一個。有分析認為，這似乎說明巴菲特嗅到了市場由盛轉衰的訊號，此前美股估值過高時，巴菲特也曾一年不做一筆投資。

2018 年股東信還別出心裁地援引了英國諾貝爾獎獲得者 Rudyard Kipling 寫於 1895 年的詩《如果》，這也是巴菲特在每次股市出現深跌時最愛引用的箴言，認為沒被債務纏身的人會取勝：

「如果所有人都失去理智，你仍能保持頭腦清醒；

如果你能等待，不要因此厭煩，

如果你是個愛思考的人——光想會達不到目標；

如果所有人都懷疑你，你仍能堅信自己，讓所有的懷疑動搖；

你就可以擁有一個世界，這個世界的一切都是你的。」

『新聞來源／華爾街見聞』