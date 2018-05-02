櫻花首季獲利創同期新高 EPS 0.89元

台灣櫻花 (9911-TW) 去年營收及獲利同創歷史新高，今 (2) 日召開董事會並公告第 1 季財報，稅後純益為 1.94 億元，季減 27%，年增 22.53%，每股純益為 0.89 元，第 1 季獲利創歷史同期新高。

台灣櫻花第 1 季 營收為 14.43 億元，毛利率為 35.18%，季增 2.78 個百分點，年減 0.29 個百分點，稅後純益為 1.94 億元，季減 27%，年增 22.53%，每股純益為 0.89 元。

台灣櫻花主管表示，今年第 1 季在產品組合有效提升及生產效率改善下，銷售與獲利均穩定成長，在櫻花中國部分，雖受到 2 月銷售天數較少影響，營收維持去年水準，但燃熱產品銷售增長明顯，帶動毛利率提升，使得櫻花中國第 1 季獲利較去年同期成長近 1 倍。

台灣櫻花近幾年致力高階商品發展，如智能恆溫熱水器及智能瓦斯爐等，並已逐步為市場接受；櫻花 2017 年起智能熱水器銷售量已超過傳統熱水器，櫻花表示，台灣消費者已可接受智能商品所帶來的生活便利與舒適，智能熱水器在台灣銷售占比未來推估可達 7 成以上。

在櫻花中國部分，隨著大陸「煤改氣」政策持續發酵，燃氣熱水器市場成長迅速；但因燃氣熱水器對技術及品質要求較高，櫻花位於中國領先集團品牌，今年第 1 季也明顯受到熱水器產品銷售發酵影響，推升獲利獲利大幅成長。

台灣櫻花去年營收 56.44 億元，毛利率 33.81%，年增 1.22 個百分點，稅後純益 7.2 億元，年增 2.72%，每股純益為 3.29 元；該公司董事會擬配發 2.6 元現金股利，盈餘配發率近 8 成。