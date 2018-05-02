全球同步增長的故事結束了 美元或將再度走強

作為全球主要的儲備貨幣，美元的走勢通常與全球經濟增長的預期相悖。

野村策略師 Charlie Mcelligott 在最新的報告中提到，全球的同步復甦不再，加上聯準會以外的央行不再鷹派，此前做空美元的倉位已經開始反轉。

在 3 月 PCE 年增率增長 2% 的助力下，美元指數在昨日站上 200 日線。

野村分析師提到，美元再一次成為全球經濟增長的領先指標。

不同於其他貨幣，美元在全球經濟增長中扮演了重要角色。美元是主要的儲備貨幣，是多數金融資產的結算貨幣，也是跨境借貸的主要貨幣。

在全球加速增長，美元借貸活動頻繁的時候，越來越多的美元在湧入各色資產，相當於全球範圍內的美元流動性上升，美元因此趨弱。這也解釋了為什麼去年美國經濟實現了強勁增長，但美元卻在一路走弱。因為全球都在同步復甦。

但反過來，如果投資者對美國以外的資本市場信心減少，投資者就會減少美元的拋售。這正是現在的狀況：今年年初，「軟數據」已經顯示投資者信心減弱，歐元區和日本的製造業 PMI 都出現了下滑；「硬數據」也在放緩，美國以外的地區增長預期進一步下滑。

相比歐元區和美國的經濟增長，第一季美國實現了 2.9% 的年增率增長，而歐元區的預期增速只有 2.5%。受累於此，作為全球次重要貨幣的歐元走低，讓美元有了更多的上漲理由。

今日晚些時候將發布歐元區第一季 GDP 數據。

從央行的角度出發，美元去年歐日央行的盡顯鷹色，讓率先緊縮的聯準會黯然失色。但今年不一樣，中國央行進行了定向降准，通膨意外趨弱讓英國央行五月升息的市場預期大大下挫，日本央行也一如既往地在撤出寬鬆方面極其謹慎。

野村策略師提到，不止是全球經濟的放緩，「鷹派央行」的擔憂也暫時消退，美元逆轉的基礎進一步穩固。

『新聞來源／華爾街見聞』