元大期看準人工智慧浪潮 將創新推出Smart API

元大期 (6023) 看準人工智慧浪潮，將創新推出 Smart API，提供交易人更方便的程式串接接口。



元大期貨指出，人工智慧及大數據發展如火如荼，帶動眾多應用範疇進行創新變革，其中程式語言為重中之重，在數位時代之下，具備程式力是不可或缺。



元大期看準了這波人工智慧浪潮，與國際金融科技的發展接軌，5 月 3 日領先市場業界唯一，創新推出「Smart API」。



API(Application Programming Interface) 是提供可以讓程式串接的接口，接收市場上的報價與成交資訊以及執行下單、帳務查詢、未平倉查詢等指令。



元大期貨總經理周筱玲指出，現行很多有關人工智慧的新研究模型都是透過 R 或 Python 實現，惟過去金融業界所提供的交易 API 多數以 C++、C# 和 VBA 為主，對於擅長利用 R 與 Python 開發策略的交易人造成許多不便，Smart API 是所有程式語法的萬用接頭，能夠解決不同程式語法的進入障礙，讓原本就擅長 R 與 Python 程式撰寫的人，可透過 Smart API 學會金融程式交易，開發出屬於自己的智能交易機器人。



元大期指出，透過元大期 Smart API，未來程式交易使用者再無進入門檻之別，不論交易人使用哪一種語法進行交易編程，皆能實踐自己的交易策略。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』