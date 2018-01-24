〈元大期貨營運展望〉無懼期貨波動率創5年新低 去年獲利逆勢創新高

國內期貨市場去 (2017) 年波動率僅為 9.5%，創近 5 年來的新低紀錄，且有 4 個月波動率更低於 8%，為 15 年少見情況。面臨市場嚴峻考驗，元大期貨 (6023-TW) 仍繳出漂亮成績單，為首家獲利突破 10 億的期貨商，位居期貨獲利冠軍，稅前盈餘達 10.25 億元，也為歷年來新高。

元大期貨董事長林添富表示，元大期貨業務均衡發展，不會因單一市場表現不佳而衝擊獲利表現，2017 年透過槓桿交易商接連推出外幣保證金、結構型商品、股權選擇權等多項創新金融商品，發展「流量」與「存量」並行的獲利模式，所以獲利亮眼創新高。

在海外布局方面，林添富表示，元大期貨香港子公司擴大營運，搶先取得 INE(上海國際能源交易中心) 二級代理會員資格，元大期貨積極開闢其他營收來源，落實「轉型升級，接軌國際」的營運目標。

響應主管機關推動金融挺實體經濟之政策，元大期貨總經理周筱玲指出，目前香港子公司可提供實物交割的服務，例如 LME 或港交所的黃金期貨，皆可透過元大期貨 (香港) 進行實物交割，若有其他需求的投資人則可提供客製化服務，協助投資人透過期貨商品達到避險的目的，進一步促進實體經濟成長。

為了拓展全球市場業務，人員培育尤為重要，周筱玲指出，元大期貨近年從銀行、外資、AI 等領域網羅多位專業人才，打造黃金營運團隊，為營運轉型奠定基礎。

展望未來，周筱玲表示，元大期貨以香港子公司為海外營運前哨站，透過專業的業務推廣團隊，以國外期貨為核心發展業務；此外，槓桿交易商以及數位金融將為兩大業務亮點，藉此擴展營運規模，力拼「創新優化，串連全球」。