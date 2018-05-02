美匯呈強 人民幣半個月累計跌1.3%

人民幣中間價連續第三日下調，5月2日再降277點子，報6.3670，創逾3個月新底。

受美匯走強影響，在岸人民幣自4月18日近期高位6.274輾轉回軟，至5月2日早上曾報6.3570，半個月內累計貶值約1.3%。離岸人民幣亦自4月16日近期高位的6.2665後回軟，至5月2日早上曾報6.3553，累計貶值約1.4%。

10年期中國國債收益率5月2日早上曾報3.677%，與美國債息差距0.7個百分點。

美匯指數半個月升值近3.4%

美匯指數自4月17日便開發動新一輪升勢，由低位的89.425升至5月1日的92.449，重返今年初的高位水平，短短約半個月便升值近3.4%!不過，與2016年12月創下的高位102.95，仍然相距甚遠。5月2日早上，勢頭似乎有所遏止，曾微跌至92.385水平。

美國10年期國債息率，自4月25日觸及3.0259%高位後，已有所回軟，5月2日早上曾見2.9718%。

人民日報: 人民幣穩定基調未變

近日人民幣走軟，4月30日人民日報刊文指出，人民幣穩定基調未變。分析指近年來中國宏觀經濟穩中向好、微觀主體活力增加、貨幣政策穩健中性，經濟增長的內生動力及品質效益不斷提高。與此同時，隨著中國產品競爭力的提高以及與世界經濟融合程度的加深，人民幣國際化也加速推進。在此背景下，儘管目前中美之間貿易摩擦升溫，但中國既不打算、也沒必要通過人民幣貶值來尋求所謂的“出口優勢”。因此，人民幣匯率在合理區間內雙向波動的基調不會改變。

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga指出，今天亞洲新興市場在公共假日結束後恢復交易，由於美元獲得進一步動力，新興市場貨幣面臨下跌風險。美國上周公布的GDP數據好於預期再加上加息前景刺激了投資者對美元的興趣。美國經濟狀況樂觀、通脹預期升高有望助推美元上漲，包括人民幣在內的新興市場貨幣可能繼續下挫。

美加息經濟向好支持美元上揚

工銀國際證券報告分析，上周短期限美國國債收益率有小幅度的上行，主要是因爲市場擔憂未來通脹因商品價格的高居不下，强化美聯儲進一步加息的預期。

亦有市場分析，近期美國經濟資料表現較好，基本面對美元的支撐依然較強。同時，大宗商品漲價，提升了通脹預期，快速推高債市收益率，利差的擴張刺激資金加速流向美元及美元資產。中美貿易戰帶來的預期是中國順差的縮窄，市場對人民幣的投票可能向貶值方向。

香港1、2星期拆息跌破1厘

香港拆息方面，隨著中國好醫生(01833-HK)完成了IPO招股，市場短期資金需求持續減緩，今天(2日)1、2星期的短期拆息跌破1厘；兩星期由周一(30日)約1.1%降至今天(2日)約0.87%；1星期由約1.1%降至約0.7%。港匯指數亦偏軟，自4月23日兌美元錄得近期高位7.8421後，今天早上曾見7.8497，再次迫近7.85的弱方保證兌換水平。港元再走弱，花旗銀行調高港元存款利率吸收港元定存，推出3個月港元定存優惠，年利率最高可達1.3%。

文: 周燕芬

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