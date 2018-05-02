【港股午評】半日跌近200點 手機設備股高開低走

港股在5月份首個交易日表現，相信不會有太多投資者感到滿意。大市半日錄得近200點跌幅，明顯是受到外圍表現欠佳拖累。至於在午後跌幅會否進一步擴大至近300點或以上？除非午後歐洲股市早段表現失色，否則不預期大市跌勢會進一步擴大。不過目前大市仍未到值得出手低撈的時間，請再耐心地等一等。

恆生指數中午收市報30622點，跌185點；國企指數中午收市報12144點，跌187點，成交額為594.74億元。

今日大市回落，與在周一表現突出的金融股股價向下有關，不論是匯豐控股(000005-HK)或是一眾中資金融股，股價均向下。匯控及友邦(01299-HK)均會在本周五公布今年一至三月份業績，今日回落是投資者看淡匯控及友邦該季度業績？相信機會不大，特別是大行大和對友邦抱持較正面看法，所以投資者看淡兩者業績而沽貨機會不大。至於兩者在業績公布後，股價會否重拾升勢？目前仍難以作出預測，還是有待兩間金融機構管理層闡釋業績，以及表達對未來經營環境展望後，才作出部署為佳。

手機設備股今早普遍上揚，可是瑞聲科技(02018-HK)卻高開低走，比亞廸電子(00285-HK)更挫逾4%，反映出投資者並非無面看有關行業，同時對此類股份後市走勢仍抱持審慎態度。所以不建議投資者沾手此類股份。

收租股今日普遍向下，其中希慎興業(00014-HK)半日跌幅達4%。是因為投資者擔心美國聯儲局會採取較進取的加息步伐，或是香港零售銷售在五一期間表現平平有關？

2018年5月2日中午12時19分

文﹕張偉倫

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