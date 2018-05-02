渣打集團(02888-HK)前三月除稅前基本溢利按年增20%

渣打集團(02888-HK)午間發布管理層中期報告顯示，集團截至2018年3月31日止季度經營收入按年增加7%至39亿元，而按固定滙率基準計算則增加5%。除稅前基本溢利按年增加20%至13亿元。除稅前法定溢利包括主要與資本融資有關的重組費用，而有關重組費用預期將于今年餘下時間有所減少。

零售銀行業務的收入增加14%，乃受財富管理及存款的收入因優先理財客戶的收入上升而有所增加(特别是在香港)以及個人客戶的收入初現上升迹象等因素所帶動。商業銀行業務的收入大範圍增加7%至3.51億元，其中交易銀行服務及企業融資的增長抵銷了金融市場的收入輕微減少。

財富管理的增長勢頭良好，帶動私人銀行業務的收入增加23%。該業務繼續招聘新高級客戶關係經理，并于第一季度吸納新增資金淨額逾7億元。

中央及其他項目的收入按年減少19%。撇除于2017年第一季度在利好市況下錄得的變現收益約1億元，財資收入增加11%，乃受惠于2017年的利率上升。

客戶貸款及墊款淨額自2017年12月31日起增加3%，其中約三分之一增長乃受反向回購協議所帶動，而其餘增長則受企業融資及其他借貸所帶動。客戶存款自2017年12月31日起增加1%，反映回購協議的增長以及零售銀行業務高質素的往來及儲蓄賬戶。因此，集團的墊款對存款比率由2017年12月31日的69.4%增加至第一季度末的70.5%。

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