今年中國信用卡市場仍將高速發展 用戶下沈及科技助力--融360

中國專注金融領域的搜索平台—融360周三發布最新報告稱，今年國內信用卡市場仍將高速發展，因為相當多銀行推動用戶下沈，挖掘授信額度1萬元人民幣以下的用戶群體；同時金融科技及領先銀行向外輸出金融科技能力，助力中小銀行拓展自己的信用卡業務。

報告引述央行統計數據，去年末全國信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計5.88億張，同比增長26.35%，去年一年新增發卡量1.23億張；人均持有信用卡0.39張，同比增長25.82%。銀行卡應償信貸余額為5.56萬億元，同比增長36.83%。去年國內銀行卡卡均授信額度2.12萬元，授信使用率44.54%。

自2011年以來，國內商業銀行的整體信用卡不良率一路上漲，從2012年的1.11%增長到2016年的1.9%。雖然2017年的商業銀行信用卡不良率數據還未披露，但從已披露年報的信用卡大行來看，除浦發銀行(600000-CN)上漲了0.11個百分點，每家銀行去年的不良率都較2016年有著不同程度的下降。

近年來中國積極鼓勵居民消費，同時銀行業的對公業務壓力較大，紛紛大力轉型零售金融，多方合力之下，消費金融在2017年獲得高速發展。而作為消費金融和零售業務重中之重的信用卡業務自然首當其沖，獲得了超越其它消費金融業務的增速。

展望2018年，報告指出，監管政策密集下發，導致大量借款需求需要新的出口。今年伊始，就有的銀行已經開始用戶下沈，努力挖掘1萬元以下的用戶群體。在各領先銀行去年聚焦零售、力推信用卡獲得良好成效的示範作用下，更多銀行會采取跟隨策略，加大信用卡推廣力度。

另外，經過多年互聯網金融的「洗禮」，用戶數據、風控模型、運營經驗均有一定的積累，銀行信心回歸，信用卡的用戶下沈通道已經打開，更多普通人群達到信用卡的申領標準，可為銀行帶來大量新增用戶。

報告指出，領先銀行及少量科技金融公司已經開始向外輸出金融科技能力，通過金融科技平台幫助實力薄弱的中小銀行，有望使得中小銀行也有能力更快拓展自己的信用卡業務；而金融業擴大開放，歐美銀行在消費金融、信用卡業務等方面擁有更加豐富的經驗，無論是外資銀行直接進入還是國內銀行引入外資，都會對信用卡市場起到助推作用。

報告還指出，繁榮之下也有些問題不可忽視，例如：房市持續嚴厲調控，信用卡貸款資金用途仍需嚴格審查；前兩年某些時間段消費信貸增加過多，抑制居民杠桿過快擡升已經形成一定的預期，可能對今年的監管態度和市場環境造成負面影響；業務快速擴張之下，某些銀行難免在資格審核、風險控制等方面存在疏漏，尤其新技術的應用疊加產品下沈，信用風險可能擡升。

(路透上海5月2日)

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