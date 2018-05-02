〈洗錢風險評估出爐〉OBU被評為非常高弱點 金管會已下重手關帳戶

為因應今 (2018) 年亞太防制洗錢組織 (APG) 防制洗錢評鑑，我國首部國家洗錢及資恐風險評估報告今 (2) 日出爐，其中，本國銀行以及國際金融業務分行 (OBU)，在較易被利用於洗錢 / 資恐之行業部門中被評為「非常高弱點」。對此，金管會主委顧立雄表示，這並不代表管控不佳，而是被辨識出來固有風險非常高，各銀行已完成對所有 OBU 既有客戶重新辦理確認客戶身分程序，對稅務洗錢高風險客戶，必要時已採行「關掉帳戶」處理。

為強化國際金融業務分行（OBU）洗錢防制程序，金管會已在去年修正《國際金融業務分行管理辦法》，對 OBU 應取得或驗證之客戶身分文件、資料或資訊為一致性規範，各銀行也已完成對所有 OBU 既有客戶重新辦理確認客戶身分程序。金管會表示，為建構 OBU 完善遵法環境，金管會仍將持續滾動檢討，確保銀行落實執行。

鑑於逃漏稅是屬《洗錢防制法》之前置犯罪，銀行的整體防制洗錢程序均應納入稅務風險的控管。金管會表示，在今年已召開「銀行因應稅務洗錢風險防制措施」會議，與會銀行表達對稅務洗錢風險的防制，不論是 OBU 或 DBU 均依據《洗錢防制法》相關規定執行控管程序，例如申請開立 OBU 法人帳戶，而無實質商業營運的公司，均予以特別審核，加強控管。

金管會說，是否涉及逃漏稅尚非銀行所能判定，銀行執行重點在於將可疑交易型態及不尋常金流內容，申報予相關機關進行後續處理。

金管會進一步指出，依據行政院洗錢防制辦公室對我國國家洗錢及資恐風險評估，稅務犯罪被認為是我國高風險之洗錢威脅之一，故銀行應瞭解客戶的稅務洗錢風險情形，並將稅務犯罪的風險評估納入防制洗錢相關程序，包括：確認客戶身分及持續審查、交易監控及實施教育訓練及確保員工嚴守行為道德準則，以有效察覺及防制嚴重稅務犯罪衍生資產進入金融體系。

顧立雄表示，金管會去年就要求所有銀行對 OBU 客戶進行「盡職調查」，也就是要確認客戶身分、最終受益人等，若客戶不回應或不願回答就關掉帳戶。從去年 6 月到今年 3 月已關掉 20% 的帳戶，從 18 萬個帳戶關到現在只剩 13 萬個。

金管會表示，我國 OBU 制度多年來吸引外資協助臺灣經濟轉型，並讓出口與貿易導向之境外臺商得就近有效調度資金，此外，OBU 發揮臺商國際企業的資金調度中心功能外，亦為國內銀行業務發展先試先行之平台，對臺灣經濟發展助益甚大。

不過，因 OBU 具有境外客戶往來及提供跨境金融服務之特性，經評估遭洗錢及資恐利用的固有風險較高，金管會自去年以來已採取相關強化控管措施，已可有效抵減整體 OBU 面臨的風險。

金管會強調，仍將持續滾動檢討，OBU 應持續執行客戶盡職審查、防制洗錢及反避稅措施均與境內金融業務及國際標準一致，銀行應檢視並注意國際金融業務相關推廣及行銷文件內容的正確性，共同維繫國際金融業務的聲譽及穩健發展。