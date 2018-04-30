〈盛群法說〉Q2營收再戰歷史次高 無線充電出貨將倍增 

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今(30)日召開法說會，展望第 2 季，副總李佩縈指出，第 2 季受惠無線充電、行動電源、小家電等晶片出貨升溫，其中無線充電出貨將較第 1 季 300 萬套倍增，整體營收可望優於第 1 季，有機會挑戰歷史次高，法人估單季上看 12 億元，約可較第 1 季成長 2 位數。

李佩縈表示，近期歐美系廠商交期又變長，因此部分客戶開始轉單到盛群，盛群自清明節後就感受到需求回升，市場動能也上揚，第 2 季營運可望優於第 1 季。

李佩縈指出，第 2 季營收可望逐月成長，包含無線充電、小家電、行動電源、電子菸以及電動腳踏車充電器等產品，出貨都將較第 1 季成長，4 月營收將優於 3 月，也可望優於去年同期，而去年第 2 季營收是歷史次高，法人看好，盛群今年單季有機會挑戰超越去年水準，上看 12 億元，將再寫歷史次高紀錄。

毛利率部分，由於第 2 季新台幣跌勢趨緩，盛群預期，將與第 1 季接近，業外表現也同步持穩，而近期矽晶圓缺貨情況嚴重，盛群仍無打算將成本轉嫁客戶，目前多由自己吸收的情況。

盛群強調，第 1 季無線充電出貨量達 300 萬套，第 2 季可望倍增，將達 600 萬套以上，去年全年出貨 90-100 萬套，今年可望輕易跨越 1000 萬套水準，上看 2000 萬套，以上半年出貨 900 萬套來看，盛群強調，全年出貨仍維持力拚 2000 萬套目標。

32 位元部分，李佩縈表示，第 1 季出貨約 594.9 萬顆，第 2 季出貨約持平到小幅下滑，上半年有機會出貨超越去年全年 1153 萬顆，全年出貨看俏，且 32 位元晶片毛利率較佳，有助整體獲利表現。