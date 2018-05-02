小米巨額IPO將落地 産業鏈受益

香港信報稱，同股不同權制度4月30日正式在港生效，并實時接受上市申請。如果一切順利，小米將于本周遞交上市申請，預計很大可能于五一勞動節假期(周二)後入表，預期最快可于6月底至7月初挂牌，小米勢搶飲同股不同權新股的頭啖湯。

經曆2015、2016年的低谷期，小米手機2017年實現了翻盤：成為唯一一個能在銷量大幅下滑後成功逆轉的手機廠商。雷軍此前表示，小米手機去年10月份出貨量已經突破了7000萬台，實現了年初的既定目标，2017年力争收入突破千億的目标也提前完成。此次如果以高估值上市融資成功，將極大助力小米公司未來的發展，A股産業鏈相關上市公司也將受益。

普路通(002769-CN)為小米的供應鏈服務商，公司表示，小米産品的銷售量向好對公司會産生積極的影響。開潤股份(300577-CN)與小米深度合作，打造智能出行極緻品牌“90分”，并合資設立上海潤米與上海碩米，通過小米商城等電商渠道進行自有品牌“90分”産品的銷售。

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