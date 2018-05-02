[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 宏洲 昶和 東泥 達欣工 宏洲 富邦上証正2 富邦科技 中和 大統染 大飲 嘉裕 元大滬深300正2 富邦摩台 本盟 海悅 興泰 東華 富邦H股正2 富邦發達 亞力 銘旺科 達新 大東 群益臺灣加權反1 富邦金融 華城 卓越 立益 立益 正道 元大MSCI台灣 永冠-KY 統領 怡華 佳和 友旺 永豐臺灣加權 大山 昶和 昶和 同開 富邦日本 和康生 大統染 三洋紡 悠克 國泰日經225 科妍 亞崴 本盟 元大日經225 上緯投控 程泰 瑞利 元大美債7-10正2 康聯-KY 科妍 樂士 元大美債7-10反1 中鋼構 士紙 正峰新 元大S&P日圓反1 世紀鋼 高興昌 億泰 富邦歐洲 國巨 東明-KY 毛寶 FH彭博高收益債 海悅 世紀鋼 燁興 FH彭博新興債 威盛 映泰 中鴻 FH富時高息低波 承啟 隴華 聚亨 宏洲 統懋 玉晶光 千興 嘉裕 麗臺 世芯-KY 威致 東華 大毅 拓凱 華豐 大東 強茂 傳奇 首利 立益 華新科 東科-KY 麗正 佳和 玉晶光 亞弘電 東訊 昶和 海華 華友聯 華泰 三洋紡 柏承 遠雄來 錸德 本盟 晶心科 夏都 倫飛 瑞利 無敵 欣欣 威盛 樂士 偉聯 統領 銘旺科 正峰新 台船 杜康-DR 統懋 億泰 台南-KY 晨訊科-DR 翔耀 毛寶 杜康-DR 友佳-DR 太空梭 燁興 陽光能源-DR 精熙-DR 新利虹 中鴻 慶豐富 一零四 麗臺 聚亨 川飛 欣天然 華映 千興 新海 吉祥全 威致 秋雨 憶聲 華豐 欣高 科風 首利 台數科 建碁 麗正 南六 和鑫 東訊 基勝-KY 力特 華泰 波力-KY 喬鼎 錸德 政伸 正達 倫飛 吉源-KY 晟鈦 威盛 新世紀 銘旺科 誠創 統懋 嘉威 翔耀 力銘 太空梭 亞太電 新利虹 達能 麗臺 清惠 華映 慧友 吉祥全 勁永 憶聲 捷泰 科風 互億 建碁 天瀚 和鑫 迅杰 力特 華上 喬鼎 光麗-KY 正達 元晶 晟鈦 華冠 新世紀 裕豐 誠創 寶徠 嘉威 新建 力銘 皇普 亞太電 日勝生 達能 台船 清惠 台南-KY 慧友 康師傅-DR 勁永 聖馬丁-DR 捷泰 神州-DR 互億 耀傑-DR 天瀚 同方友友-DR 迅杰 晨訊科-DR 華上 友佳-DR 光麗-KY 陽光能源-DR 元晶 精熙-DR 華冠 中福 裕豐 雷虎 寶徠 中視 新建 秋雨 皇普 慶豐富 日勝生 國光生 台船 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富 國光生