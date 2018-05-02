77年邦交不敵陸30美元利誘 多明尼加棄台灣 轉投北京建交

兩岸關係惡化，北京再挖台灣邦交國！加勒比海島國多明尼加昨 (1) 日突然宣布與大陸建交，並與台灣斷交，成為蔡英文政府上台兩年來第 3 個和台灣斷交的國家。中國國務委員兼外長王毅表示，堅持「一個中國」原則是國際社會普遍共識，中多建交是大勢所趨。台灣當局批評大陸用金錢外交手段，破壞台海現狀，徒添兩岸變數，強調台灣絕不會委曲求存。

《星島日報》報導，王毅昨日上午同多明尼加外長巴爾加斯在北京簽署建交《聯合公報》，稱「根據兩國人民的利益和願望」，兩國即日起建立大使級外交關係。多明尼加政府承認世界上只有「一個中國」，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。據此，多明尼加即日起斷絕同台灣長達 77 年的外交關係，不再進行任何官方往來。

王毅讚揚多明尼加的決定，表示多明尼加是中美洲和加勒比地區最大經濟體，同中國建交意味着為多明尼加自身發展帶來前所未有的巨大機遇，為 1000 多萬多明尼加人民持續帶來實實在在的利益和福祉。

多明尼加總統辦公室顧問艾斯皮諾召開記者會，宣布和台灣斷交。他感謝台灣多年來的合作，同時坦承「歷史和社經現實逼使我們改變路線」。據多明尼加政府統計，該國與中國大陸的雙邊貿易每年達 2 億美元，是中國在中美洲國家中第 2 大貿易夥伴。

中央社引述台灣知情官員稱，大陸承諾向多明尼加投資 30.94 億美元，投資項目包括平價住宅、高速公路、鐵路鋪設、民航局訓練中心虛擬系統、天然氣發電廠、水力發電廠、垃圾焚化廠等。

多明尼加是繼 2016 年底非洲島國聖多美和普林西比，以及去年 6 月巴拿馬之後，2 年內第 3 個跟台灣斷交改與大陸建交的國家。目前，台灣的邦交國只剩下 19 個。

台灣外交部長吳釗燮批評大陸當局動輒以巨額金援等金錢外交手段，挖走台灣邦交國的做法，表明「絕不會在北京壓力下低頭」，將更積極爭取台灣應有之國際地位。蔡英文總統表示，大陸近期的軍機繞行及外交打壓，已實質破壞兩岸關係現狀。

大陸官媒《環球時報》社評稱，大陸是世界第 2 大經濟體，世上所有大國和絕大多數主權國家都與北京建交，如果台灣繼續與大陸僵持下去，最終只會變成零邦交國。

該社評警告，台灣當局不承認「九二共識」和「一中原則」，北京就是要毫不留情進行「外交絞殺」。

人口僅有 1000 萬的多明尼加與中國近年經貿合作持續增加，去年中多貿易額多達 18.7 億美元。當地約有 2 萬華人，多數原籍廣東、廣西。

中國駐多明尼加貿易發展辦事處代表傅新蓉昨接受新華社採訪表示，目前已有多家中資企業在多明尼加投資，中多建交後，雙方合作潛力無限，尤其在基礎設施建設方面，多明尼加有大量需求，而中國有資金、資源、能力，兩國合作前景廣闊。去年 11 月，傅新蓉在當地宣布將斥資約 10 億美元協助當地基建計劃。

中交建旗下康克瑪特設計諮詢公司近日中標多米尼加蒙特格蘭德大壩施工監理項目，金額約 1900 萬美元。

新華社引述中國前駐墨西哥、阿根廷、厄瓜多爾大使曾剛說，多明尼加曾擔任拉共體輪值主席國，近年來也一直積極參與中拉論壇框架下的合作，而且該國對參與「一帶一路」建設意願強烈，「旅遊是多明尼加的重要經濟支柱之一。隨着中國遊客赴拉美旅遊的數量急速增加，旅遊將成為兩國今後合作的重要領域」。

台灣在當地投資總額僅為 1.7 億美元，台僑有近 1000 人。學者分析，台美關係強化挑動北京敏感神經，但估計暫時不會出現雪崩式斷交。