＜財報＞臉書Q1獲利營收均優於預期 醜聞案早期影響甚微 盤後漲逾7%

臉書 (Facebook)(FB-US) 週三公布季度獲利和營收均優於預期，儘管發生劍橋分析公司醜聞案，臉書平均自每一位用戶身上賺到的廣告費仍然增加了。

臉書平台上每日用戶數量顯然也回升了，儘管劍橋分析公司濫用個資的事件後出現一陣黯淡，但現已穩定回升。臉書公布財報後，股價漲逾 7%。

以下是財報重要數據：

EPS：1.69 美元 vs. 1.35 美元（Thomson Reuters 共識預期）

營收： 119.7 億美元 vs. 114 億美元 （Thomson Reuters 共識預期）

每日活躍用戶（DAU）：14.5 億人 vs. 14.5 億人 (StreetAccount 預期)

每月活躍用戶（MAU）：22 億人 vs. 22 億人 (StreetAccount 預期)

臉書去年同期調整後 EPS 1.04 美元、營收 80.3 億美元。

此回財報也強調了臉書正在進行的聘僱投資和擴展行動頁面的動作。行動廣告營收目前占總額的 91%，聘僱人員年增 48% 至 27742 人。

執行長祖克柏在電話會議上表示，公司目前「大量」投資在安全性和保障性上，其中包含聘用有語言專長的人員來偵測仇視性發言，並在年底前開發工具以利在美國海內外選舉前檢查出政府 ID。

「除了這些保障平台的投資以外，我們也將投入更多資金，創造能優先讓大眾齊聚臉書的體驗。」

早期跡象顯示，劍橋分析數據外流事件對財務影響甚微

雖然現在這樣評論太早，但週三公布的財報顯示，廣告商並沒有因臉書近日的負面消息而嚇跑：廣告營收年增 50%。平均每位用戶達 5.53 美元，優於 StreetAccount 調查的分析師預期值 5.35 美元。

截至 3 月 31 日結束的季度財報反映出劍橋分析公司事件的早期反應。雖然臉書以為臉書用戶個資已經刪除，但其實劍橋分析公司和第三方公司可能保留並出售這些數據。再加上歐洲隱私法規變更，這讓大眾開始質疑臉書針對性廣告的商業模式。

祖克柏表示，臉書依然為其商業模式感到驕傲，根據華爾街主要衡量方式，臉書的用戶數量、利潤率和資本支出幾乎沒有受到群眾抗議的影響（至少在頭幾週）。

資本支出： 28.1 億美元 vs. 28.6 億美元 (StreetAccount 估計）

營業利潤：46% vs 去年同期 41%

用戶數量：年成長 13%

祖克柏表示，在第一季中，臉書已經計畫了一些業務上的重大改變，也會計畫持續「更廣泛檢視」其責任並聚焦「往前邁進」。

一月時，該公司表示將增聘人力提高網站保障度，並稱目前已有 14000 人致力在運作網站，約莫一年前人力的 2 倍。提高平台品質的一些改變降低了用戶在平台上的時間，約降低每日 5000 萬小時或約 5%。

祖克柏表示，這些改變已見成效，某些形式的分享和參與度提升了，即使臉書視頻的被動觀賞率下降。他提到，約 2 億人是「有意義的社團」成員，他希望未來幾年這個數據能夠翻倍成長。

前景

臉書仍然面臨挑戰。財務長 David Wehner 表示，公司預期今年資本支出 150 億美元，是在預期的上線，但今年營收成長預期減速。因為安全投資、購買內容和長期創新努力，費用預期增加 50-60%。

Wehner 補充，因應新法規，下一季歐洲用戶的 DAU 和 MAU 可能持平或下降，這也可能衝擊營收。

臉書還在平衡虛擬現實（Oculus）和媒體（“Watch” 標註）等新舉措方面的投資。一年多以前，祖克柏在年度開發商大會上說，公司打算推出「 第二招」， 藉著臉書其他財產如 Instagram 和 WhatsApp，強化真實的平台以對抗競爭者 Snapchat。

祖克祖表示，公司正致力讓 WhatsApp 為小企業服務，並改進短時型「故事」產品上的廣告。

另外，臉書補充，在首次宣布回購 60 億美元後，公司將回購 90 億美元的股票。

「2018 年將是非常重要的一年。」祖克柏說。