或許Fed應變身 發行電子貨幣

去年底，偶有傳言指出，聯準會 (Fed) 對發行加密貨幣的展望，抱持開放態度。但聖路易 Fed 銀行研究人員在部落格中說，較有可能的是，Fed 為全民創造央行的電子貨幣。

創造電子貨幣也較易實現。Fed 只要讓家庭與企業在央行開立帳戶，讓央行得以支付 Fed 發行的電子貨幣，不再成為商業銀行存款。

有專家認為，現金使用將會消失。該部落格說：「多數人會認為 Fed 的電子貨幣最接近現金的替代品，讓現金較易退場。」目前，僅有幾家金融媒介能接觸到央行的電子貨幣。

根據該部落格編輯伯倫森 (Aleksander Berentsen) 指出，不久的未來，現金替代品已是定局。

這項新的電子貨幣對商業銀行將造成重大影響。他們將被迫改變業務型態，以吸引存款人。例如，降低銀行風險，或增加持有資本，或提供較高的利率。

Fed 還可將制定家庭帳戶的利率，做為主要的政策工具。

一種可能不利的情況是，若客戶迅速將資金轉移至央行帳戶，可能引發銀行業恐慌。此時，Fed 就必須介入。

伯倫森指出，在比特幣盛行後，傳言 Fed 終將發行一種加密貨幣，根本是天真的說法。

他說，央行並不希望發行不具名的虛擬貨幣，讓販毒集團洗錢。