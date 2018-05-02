紐約匯市─美元擴大漲幅 美元指數今年已反彈上揚

美元週二擴大近來的漲幅。美國與他國的利率差距，及其他地區經濟數據轉差，支撑了美元走高。2018 年以來，美元指數已反彈上揚。

歐洲與亞洲部份地區今日為假日，交易因而清淡。

美元指數上漲 0.5% 至 92.370。4 月，該指數上漲了 1.9%，創 2016 年 11 月以來最大單月漲幅。今年以來，美元指數首度呈現漲勢，上漲了 0.2%。

英鎊下跌至 1.3624 美元，紐約週一尾盤報 1.3765。

歐元下跌至 1.2008 美元，創一月以來低點，週一尾盤報 1.2079。

加拿大公布 GDP 數據優於預期，美元兌加元一度下跌，隨後反彈，上漲至 1.2855 加元，週一尾盤報 1.2843。

美國聯準會 (Fed) 週二開始舉行為期二天的政策會議，預期週三將決議維持利率不變。但官員可能暗示 6 月將升息，或暗示今年升息將更為積極。

週五，美國將公布 4 月就業報告，可望提供美元進一步支撑。4 月，美元創 2016 年 11 月美國總統大選以來，最佳單月表現。

貿易方面，美國財政部長梅努欽本週將赴中國訪問，進行高層級貿易協商。

投資人密切注意歐元走勢，若跌破 1.20 美元，可能有進一步平倉賣壓。

在英國，英鎊持續下跌，投資人排除了英國央行於 5 月 10 日政策會議中，升息的可能性。二週前，市場預期英國央行於 5 月升息的機率逾 80%。但隨後因英國系列經濟數據令人失望，升息可能性亦消退。