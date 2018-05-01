中美談判在即，這是美國財長最新的講話匯總

摘要：美國財長姆努欽周一前往中國前參加行業活動稱，川普將在今日晚些時候宣布與鋼鋁關稅豁免有關的決定。本周與中國貿易談判主要關心：強迫技術轉讓、外資企業市場准入和中國市場向美國商業開放等「焦點問題」，期盼與中國舉行坦誠磋商。

在啟程趕赴中國前，美國財長姆努欽周一多次接受主流媒體採訪，除了美國經濟、東北亞與中東地緣政治等「常規話題」外，也屢次提及與中國貿易談判的問題。

姆努欽在加州參加獨立智庫米爾肯研究所（Milken Institute）全球投資年會時表示，他剛與美國總統川普及其經濟智囊團開完遠程影音會議，預告川普將在「今日晚些時候」宣布與鋼鋁關稅豁免有關的決定，但他沒有被授權可以提前「劇透」。

華爾街見聞曾提到，美東時間 5 月 1 日凌晨 12 點 01 分（北京時間當天中午 12 點 01 分），美國對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷和巴西等經濟體的鋼鋁關稅臨時豁免會過期。最終決定權掌握在川普手中，但直到美東周一上午，白宮的做法都尚不明確。

姆努欽還提到了本周出訪中國貿易談判的主要焦點是：解決貿易失衡、技術轉讓、外資企業市場准入等問題。他期盼與中國就貿易事務舉行坦誠磋商，希望開放更多的中國市場給美國商業。事實上，這一立場與他晨間接受福斯新聞採訪時的觀點一致。

華爾街見聞曾提到，美國財長從 4 月 21 日參加 IMF 春季年會起，就屢次透露出對「與中國談判持謹慎樂觀態度」，認為會「就川普總統去年一直關注的問題」進行非常坦率地討論，並將取得進展。眾所周知，川普最想要縮減與主要貿易夥伴國的逆差問題。

不過姆努欽在周一下午的活動中，對去年美國保持巨額貿易逆差的起因言之不詳。他一方面承認，是國內的減稅政策刺激了經濟增長，導致美國貿易赤字激增；相信今年在稅改的持續作用下，美國經濟「絕對能實現 3% 的持續增長」；另一方面他又表示，致力於扭轉貿易赤字擴大的現狀。

周一稍早的官方數據顯示，美國財政部第一季共發售了 4880 億美元的適銷債券用於融資，超出預期近 500 億美元。這創下 2008 年第四季金融危機頂峰時發債 5690 億美元以來的新高，也是史上第一季官方融資額最高，令分析師擔心美國財年預算赤字提早觸及 1 兆美元大關。

對此，姆努欽表示，美公債市是全球最具流動性的市場，因此不擔心債市有能力「輕而易舉地」吸收增加的公債供應，到最後「供求等式會達到平衡」，美國公債還有許多潛在買家。他還認為，當前美國的信用質量非常好，銀行借貸活動非常強勁，觸發經濟衰退的風險「相對處於低位」。

『新聞來源／華爾街見聞』