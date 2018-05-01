美國財長：美國並不想把俄鋁徹底踢出市場

本周一，姆努欽在接受彭博採訪時表示，美國制裁俄鋁，並非是想讓這家俄羅斯鋁業巨頭破產，但該公司的大股東 Oleg Deripaska 必須將其手中對俄鋁的持股比例降低到 50% 以下。

姆努欽稱，

「我們的目標不是讓俄鋁破產，這也是我們延長執照的原因。」

此前，美國財政部在 4 月 23 日就曾表示，若俄鋁公司主要股東、俄羅斯寡頭 Oleg deripaska 放棄控股權，美國可能放鬆對俄鋁的制裁。

美國財長姆努欽在當時的聲明中稱，美國政府的打擊目標不是依靠俄鋁及其子公司的辛勞工人，已發布一項一般性授權，企業可繼續與俄鋁交易的時間延長至 10 月 23 日。

4 月 28 日，俄羅斯鋁業大股東 Oleg Deripaska 同意退出俄鋁控股公司 En + 董事會。

EN + 在聲明中稱：

「Oleg Deripaska 原則上同意了俄鋁董事會主席的要求，降低自己的持股至 50% 以下。」

美國財政部發言人隨後表示，受美方制裁的個別人降低持股並不是取消制裁的基礎。

此外，路透援引兩位消息人士表示，俄鋁將很快任命一個完全獨立的董事會，並進而組建一個新的管理團隊。他們表示，俄鋁希望在與美國達成的任何安排之下，公司大股東 Deripaska 能保持他目前持有的 48% 俄鋁股份。

4 月 6 日，美國財政部發布新一輪對俄制裁措施，對 38 個俄羅斯個人及實體實施制裁。其中制裁名單包括全球第二大鋁生產商的俄鋁及其總裁 Oleg Deripaska。

隨後，LEM 和 CME 均表示，將不會接受來自俄鋁的產品，俄鋁事件持續發酵，再度引發市場對鋁鎳供應干擾的擔憂。

（來源：興業證券）

昨日，俄鋁收漲 3.53%，報 2.05 港元。截止發稿，俄鋁四月已累計下跌 55%。

『新聞來源／華爾街見聞』