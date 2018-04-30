【豐銀投顧】勿將反彈當回升，逃命當進貨！

◆盤勢分析

美股上週在重量級科技股財報發佈之後，的確都有些激勵的效果，無論是臉書、亞馬遜、奈飛、微軟以及高通等在短線上都出現了不錯的表現，不過，卻仍然無法讓科技類股指數向上突破前高，其中以費城半導體指數的走勢最為弱勢，現在仍在頸線保衛戰之中，要留意的是費半指數在摜破頸線後，跌速會加快，這一定會影響台股的表現，因此即使今天台股出現強彈，但卻沒有帶量，甚至連漲升的結構也都是以跌深反彈的電子股為主，所以簡單來說，勿把反彈當回升，逃命當進貨！

仔細比較電子、金融以及傳產的 K 線圖，其實就不難發現該瞄準的投資方向在哪？其實就是以金融股為主軸，傳產類股為輔的方向來做佈局，在大盤指數震盪的盤勢中會相對比較抗跌，而且在盤勢止穩時還可以保有創高的機會，不像電子股主要都是以跌深反彈為主，今天盤面一則看淡 PCB 軟板的消息印證了筆者先前在文章中所提到的現象：下游需求不振抵銷了缺貨的利多，更有甚者是下游的需求不振已經影響了零組件的拉貨潮跟訂單接單狀況，需求不振第一會影響的就是可取代性的零組件，如：PCB、銅箔基板、MOSFET、連接線器、組裝以及被動元件等，不太能被取代的如：矽晶圓則是最後被影響，但是在短線上也已經開始出現假突破的現象，一旦假突破成真，則空方修正趨勢形成勢必又是場大災難。

目前台股以空間修正為主，在過去急跌的過程中當然會出現乖離現象，當乖離修正結束又無法越過壓力，則再次回檔修正，目前台股在空間修正的過程中還沒有出現跌幅滿足，因此，除非台股在技術面上能出現以時間換取下殺空間的震盪打底過程，否則單靠一天的強彈無法確定台股危機就此解除，至少短線上要看到二個訊號：1. 底部形態出現。(現在沒有)2. 季報公佈後股價利空不跌 (鴻海對季報的反應是關鍵)。同時出現二個訊號才能確定台股落底，否則貿然搶進台股只是造成另一次套牢而已！

豐銀投顧證期雙照分析師 翁偉捷 提供