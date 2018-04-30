【運達投顧】區間修正乖離但風險在下週

◆盤勢分析

上週五公佈英特爾和亞馬遜的財報表現不錯但卻無法帶動美股上漲，美股週五表現平平費半卻跌逾 - 0.8%，本週台股多方會受到幾個問題的考驗，分析如下：

1. 本週影響全球股市的事件有：5/1 蘋果將公佈財報、5/2 特斯拉公佈財報、5/3 聯準會會議。蘋果股價週五下跌 1.1%，這次蘋果的財報將可了解之前市場分析師猜測 IX 是否今年會停產還是減產將會有答案，可見蘋概股受影響的程度大，因此蘋概股的風險還未結束，且要提防利多未必會上漲利空則會有大跌的風險，特斯拉周五反彈 3%，但相關個股貿聯亞光美琪瑪康普等都已經出現做頭的弱勢，若是財報不好相關股票還有續弱的風險。

2.5/3 聯準會的會議應該可以對美國今年是 3 或 4 次升息或有端倪，之後 5/7.8.10 日本澳洲英國等央行也將召開會議，美國聯準會的決定是否帶動全球央行會有升息縮減資金的風潮，這將對全球股市有很大的影響力，以美元這一波走強創今年新高，10 年期公債殖利率也飆到 3% 附近的水準，若聯準會會議又有升息的訊號相信美元還有續漲的空間，由於南北韓會談的利多造成南韓股匯市雙漲帶動新台幣匯率貶多升值，不過不代表新台幣就不會再貶，若美元續強外資還是會有從台股匯出的壓力，所以 5/3 後要留意新台幣在下週還會有貶值的機會，屆時台股目前在年線的區間盤就會受到破壞，所以風險會落在下週。

3. 從美股結構來看英特爾從大漲 + 5% 到收小黑、亞馬遜則大漲 + 8% 收漲 + 3.6%、DRAM 大廠美光大跌逾 - 5%、蘋果跌 - 1.1%、LED 大廠 CREE 大跌 - 5%、台積電 ADR 開高走低收平盤，以此來看美國重量級個股都還在偏弱，因此台股電子股的壓力就不會解除，所以高檔的股票仍有下跌的風險，目前在高檔走空股有：為升亞光達邁譜瑞宣德環球晶旺宏康普南亞科聯發科… 等都還是最不穩的方向，尤其美國對中興通訊、華為出手後續的變化都會影響台灣相關廠商，所以要提防電子股在五月會有殺融資的壓力。

4. 現階段盤面最穩定者仍以生技股為主，以週五美股表現來看生技股不受影響收在高點，可見生技股不是只有台北股市的避風港也是美股資金移轉的方向，生技股的結構分為撐盤的中裕浩鼎不走弱生技指數就不會走弱，接下來要注意的是低檔的生技股要發動這才代表市場人氣的聚集，以低檔籌碼穩定來看五月可留意有：景岳浩鼎基亞盛弘訊映承業醫… 等，都還在大底完成才剛要發動的階段，把握低檔將成本壓力才能避開指數偏弱的影響，五月份由於電子股尚未落底因此我們還是建議資金以低檔生技的輪動為主。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。