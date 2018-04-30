調查：2018年鋁市場料恢覆平衡 鋁價預計保持穩定

路透調查顯示，鋁市場供應短缺情況料將在今年加劇，然而一旦美國對俄羅斯鋁業的制裁事件塵埃落定，則鋁市場料將恢覆平衡，價格將基本保持不變。

在美國政府4月宣布對億萬富豪Oleg Deripaska和其公司俄鋁(00486-HK)實施制裁後，倫敦期鋁價格已經飆升三分之一，觸及近七年高位。俄鋁是全球第二大鋁生產商。

不過，美國政府之後將企業遵守制裁規定的截止日期延長了數月，鋁價應聲大跌，抹去多數漲幅。

「針對俄鋁的制裁是當前市場的主導事件。但據我們估計，重啟美國產能和中國過剩產能，將能夠輕松填補俄鋁出口下降所造成的缺口。」Intesa Sanpaolo的商品市場分析師Daniela Corsini說道。

32位分析師的預估中值顯示，2018年LME現貨鋁價平均料為每噸2,150美元，這較周五收盤價低了3%，但略高於前次1月調查時預估的2,097美元。

分析師將今年鋁供應缺口預測上調至55萬噸，較1月調查時的預測提高52%，而2019年的缺口預測更是提高近三倍至58.85萬噸。

「在這些不確定性下，市場需要時間穩定下來恢覆平衡，」Carsten Menke分析師Julius Baer稱。

**銅市供需穩健**

銅市方面，分析師調高價格預測及市場供應缺口預估，但他們表示不太可能出現嚴重短缺。

「銅市需求情況仍持續穩健，供應也是，銅精礦產量及廢銅供應趨勢抑制市場大幅趨緊，」德意志銀行分析師Nicholas Snowdon稱。

今年銅市預估將短缺6萬噸，高於1月預估的4.55萬噸。

不過潛藏於背後的是罷工影響產量的威脅，尤其是全球最大礦場埃斯孔迪達(Escondida)，該礦場周四表示初步合約談判未能達成協議。

鎳市方面，電動汽車電池需求大增的預期，仍為市場提供支撐，不過多數投資者與分析師認為，這個領域動能的累積仍需數年時間。

受訪分析師將今年LME平均現貨鎳價的預估調高至每噸13,160美元，較前次調查高出12%，但仍較周五收盤低了5%。

(路透4月30日)

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