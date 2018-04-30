盛群Q1每股賺1元 步入產業旺季 後續營運看俏

MCU 龍頭廠盛群 (6202) 受惠於市場需求強勁，加上人民幣升值，以及產品組合佳等利多加持下，今年首季繳出每股淨利 1 元的好成績，為近 12 年來同期新高，展望後續，因步入傳統旺季，預期營運表現有望持續彈升。雖因工作天數減少，盛群第一季營收 10.85 億元，季減 13.1%，但拜人民幣升值，以及產品組合轉佳，即 32 位元 MCU、無線充電產品等毛利較高的產品佔比提升，帶動第一季毛利率高達 48.9%，單季稅後獲利 2.258 億元，年增 22%，季減 18.2%，第一季每股淨利 1 元。而盛群第一季微控制器 IC 營收占 74%，單季出貨達到 1.44 億顆。



展望後續，因步入傳統旺季，預期第二季表現一定會優於首季。盛群更進一步透露，自清明節後，市場對於 MCU 的需求開始明顯轉強，另外公司也預期第二季，包括小家電、無線充電、電子菸、行動電源、血糖儀以及觸控等銷售量都會較首季成長。



盛群補充，看好無線充電市場的快速發展，尤其在小米、OPPO、VIVO 與華為都加入採用後，市場規模會快速擴大，盛群目前的產線，包括 5W、7.5W、10W 以及 15W，現階段以 5W 出貨最為大宗，而 15W 的還在認證中。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』