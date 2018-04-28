紐約匯市─美元指數上漲 創2016年11月以來最佳單週表現

美元兌主要外幣週五上漲，並創下自 2016 年 11 月以來最佳單週表現。

英國公布經濟成長數據大幅低於預期，英鎊下挫，美元因而上漲。歐洲央行在週四的政策會議中，語氣謹慎，歐元依舊受到壓力。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.1% 至 91.626，縮小了部份漲幅，但依舊接近三個月高點。本週，美元指數上漲 1.5%。

英鎊下跌至 1.3776 美元，創 3 月初以來低點，紐約週四尾盤報 1.3915。

歐元報 1.2105 美元，少有變動，稍早則一度下跌至 1 月中以來低點。

韓圜上漲，南北韓領導人簽署宣言，致力讓朝鮮半島完全無核化。美元下跌至 1067.80 韓圜，週四尾盤報 1077.71。

美元持續近來的漲勢，美國債券殖利率上升，引發了美元上漲，美國經濟數據支撑了美元進一步走高。美國第一季 GDP 成長 2.3%，高於預估的成長 2%。美國 10 年期債券殖利率今日則自 3% 重要心理關卡回檔，最近價位報 2.973%。

英鎊週五表現不佳，數據顯示 2018 年第一季，英國經濟成長創逾五年來最慢速度。該數據使得英國央行於 5 月升息的預期消退，英鎊受到壓力。

英國第一季國內生產毛額 (GDP) 成長 0.1%，大幅低於 2017 年第四季的成長 0.4%，分析師預估為成長 0.3%。