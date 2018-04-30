持股4510張大峽谷大進補 湯石首季EPS 5.69元

湯石照明 (4972) 公告首季財報，因提列董監酬勞相關費用，本業小虧 233 萬元，惟匯兌收益，大峽谷 - KY(5281)持股部位以公允價值入帳，業外收益挹注 2.35 億元，單季稅後盈餘 2.27 億元，年增率 12 倍，每股盈餘 5.69 元。湯石照明利基在於室內照明，大峽谷則是在戶外照明，基於照明業務互補性，湯石照明投資大峽谷，持股張數約 4510 張，每股平均成本約 27 元，上述長、短投都會影響到損益、股東權益等會計項目，湯石照明必須逐月進行投資評價。

湯石照明 1 月本業賺了 1000 萬元，認列大峽谷投資評價，損失約 900 萬元，導致單月轉為虧損 57 萬元，每股虧損 0.01 元，伴隨大峽谷急漲到百元大關，帳上投資部位水漲船高，首季每股盈餘飆高到 5.69 元。

去年歐洲 ODM(委託代工) 業務承壓，OBM(自有品牌) 業務提高直營比重，增加上海、北京、成都、重慶、香港等據點，並未積極耕耘代理經銷通路，去年湯石照明營收、獲利同步下滑，稅後盈餘 1.21 億元，年減率 3.2%，每股稅後盈餘 3.04 元，每股分派 2.3 元現金股息。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』