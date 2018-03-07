軟板廠備貨積極 亞電、新揚前2月營收均較去年同期成長

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 漲價，推升軟性銅箔基板 (FCCL) 的單價上揚，軟板廠今年以來搶備貨動作更為積極，包括台虹 (8039-TW)、亞電 (4939-TW) 及新揚 (3144-TW) 今年前 2 月產品營收均較去年同期成長，其中亞電前 2 月營收年增 18.16% 表現最可觀。

亞電今 (7) 日公布 2 月營收 7914 萬元，月減 47.6%，年減 16.29%，前 2 月營收為 2.3 億元，年增 18.16%，主要在於今年 2 月農曆新年假期，工作天數明顯減少造成 2 月營收下滑。

亞電主管指出，受惠主力客戶手機及筆電產品都推出新機種，並成功切入無線充電等新功能，營運穩步成長，同時軟性印刷電路板去年起市況回溫，漲價效益逐步顯現，因此，第 1 季營運可望維持年成長表現。

亞電也看好 5G 發展趨勢，快速傳輸將大量應用於物聯網、車聯網等終端應用，該公司積極開發特殊接合材料並送樣測試，若成功認證打入供應鍊，將成為新的成長動能，今年營運可望逐季攀升。

台虹 2 月營收達 5.2 億元，月減 35.61%，年減 28.23%，今年前 2 月營收 13.27 億元，年減達 11.2%。其中，前 2 月台虹電子材料事業營收為 10.68 億元，較去年同期增加 28.85%。

新揚公布 2 月營收 1.4 億元，月減 31.38%，年減 15.25%，累計前 2 月營收為 3.43 億元，年增率也達 8.01%。

由於 FCCL 材料包括 PI 及銅箔兩項原料今年以來市場供需出現缺口，造成價格走揚，也反映在 FCCL 報價上，軟板唯恐 FCCL 進一步攀升，出現提前補貨潮，推升 FCCL 廠在首季淡季中，FCCL 產品銷售出現較去年同期成長。