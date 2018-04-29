從廣州首家盒馬鮮生開業 你愛阿里、京東還是騰訊的經營手段

廣州首家盒馬鮮生門店開業。據廣州日報報道，盒馬鮮生在廣州的第一個財年，將會開出10家門店。經濟觀察網記者從阿里處獲悉，4月28日，盒馬鮮生在10座城市的10家門店同時開業。

阿里在新零售領域頻頻下子。「從2015年戰略投資蘇寧以來，阿里在新零售生態的投資已經超過500億元。」阿里巴巴商學院裘涵副教授在4月28日的首屆越秀·阿里巴巴五新戰略大講堂上介紹道。

據裘涵在大講堂上的課件資料，2015年8月，阿里宣布用280億入股蘇寧，占蘇寧總股本的19.99%；2016年3月，阿里給盒馬鮮生投資了1.5億美元；2016年11月，阿里用約21.5億元入股三江購物；2017年1月，阿里聯合銀泰商業創始人用177億元啟動銀泰商業的私有化，阿里占銀泰商業的股本增至74%；2017年5月，阿里用約5.48億元入股聯華超市，占股18%；2017年9月，阿里用5.48億元入股新華都，占股10%；2017年11月，阿里用約190億元入股高鑫零售，直接和間接占股36.16%；2018年2月，阿裏用54.53億元，入股居然之家，占股15%；2018年2月，阿里用95億美元，全資收購餓了麽。投資動作之密集，讓人眼花繚亂。

與此同時，阿里自己也抓緊孵化新零售業態。2017年8月，第一家天貓小店誕生。天貓小店主要采取加盟的方式，阿里旗下的零售通幫助傳統零售店提升智能化、信息化水平。據裘涵的介紹，2017年加盟升級的天貓小店數量達到1萬家，阿裏預計在2018年覆蓋100萬家天貓小店，而阿里預計全國將有600萬家傳統零售店加入天貓小店的行列。

物流方面，目前盒馬鮮生可以做到半個小時內送達，天貓超市可以做到1個小時送達，天貓旗艦店可以做到2個小時送達。接近阿裏的人士稱，阿里也曾考慮過餓了麽是否值95億美元，但收購餓了麽之後，阿里擁有龐大的外賣配送員隊伍，這是一大考量因素。

對於零售業態的進化，阿里提了「新零售」概念，騰訊(00700-HK)提了「智慧零售」概念，京東則提了「無界零售」。2018年微信公開課期間，微信總部所在的廣州TIT園區展出了舒碼小程序智慧零售店，舒碼科技CEO李虬告訴經濟觀察網記者，這是微信首次與企業合作推廣小程序智慧零售店。

京東方面，4月份的「互聯網+」數字經濟峰會上，劉強東提出在今年年底每天開店1000家。經濟觀察網記者從廣州白雲區一家新開的京東小店店主處了解到，他加入京東小店采用的是加盟的方式，不需要加盟費，繳納了5000元的保證金，如果店面關閉，保證金會被退回。他選擇的加盟方式是50%的商品從京東進貨，剩余的50%可以從其他渠道進貨。店主介紹，也可以選擇100%從京東進貨，全部從京東進貨的方式要求會更高一些，店面的布置更嚴格，京東也會更頻繁地派人到店裏檢查。

據該店主的介紹，目前加盟的京東小店，京東並不會提供銷售系統，需要自行補貨，京東不會要求店裏禁止支付寶支付，經營方面，店主的自由度較高。選擇加盟京東，該店主坦言主要是看上京東的品牌知名度和口碑，「隨隨便便自己開家店，生意不好做。開京東小店，顧客會覺得我首先不會賣假貨。」該店主稱。而對於沒有選擇100%從京東進貨，該店主解釋是因為目前京東小店店主能從京東處進貨的商品品類還不夠豐富。

經濟觀察網 記者 李華清 4月28日

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