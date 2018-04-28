【復牌】華夏醫療集團(08143-HK)獲吳良好子女提全購

華夏醫療集團(08143-HK)公布，執行董事翁嘉晉向吳良好贖回14.85%股權，並售予要約人(吳良好家族)，要約人亦在市場購入4.79%。收購前，要約人持有公司3.79億股，佔已發行股份13.45%，即要約人共持有逾9.32億股，佔已發行股份33.09%。因此，要約人向其他股份提出收購建議，每股收購價為0.12元。收購價較停牌前有溢價約0.84%。股份申請於下周一(30日)復牌。

公布指，於4月24日，執行董事翁嘉晉與由吳良好控制的Golden Prince Group Limited訂立之結算契據，以4603.4萬元(每股0.11元)收購14.85%轉讓股份，佔已發行股份14.85%。於4月25日，要約人透過經紀在場外收購向兩名賣方，分別購入7000萬股與6500萬股，每股成交價為0.11元，佔已發行股份4.79%。

要約人為一間投資控股有限公司，除持有股份外，概無從事任何其他業務活動。要約人由吳志龍、吳思穎及吳燕分別合法及實益擁有50%、25%及25%權益。Golden Prince之直接及唯一實益擁有人吳良好為吳志龍、吳思穎及吳燕之父親。吳志龍、吳思穎及吳燕為兄弟姐妹關係。因此，根據收購守則「一致行動」之定義，吳良好、吳志龍、吳思穎、吳燕及Golden Prince各自被推定為與要約人一致行動之人士。

於要約截止後，要約人擬繼續集團之現有主要業務。要約人將對集團之財務狀況及營運進行審閱，並將制定集團之長期業務計劃及策略，探索其他業務機會及考慮任何資產出售、資產收購、業務整頓、業務撤資、集資、業務重組及╱或業務多元化是否合適，以提升集團之長期增長潛力。

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