美股盤後─科技股失去動能 各指數漲跌互見 接近持平

亞馬遜股價自早場所創記錄高點下滑，帶動科技股回檔，Nasdaq 指數週五清除大部份的漲幅，終場僅微幅收高，早場則一度上漲逾 1%。



道瓊工業平均指數收低 11.15 點或 0.05% 至 24311.19。

Nasdaq 指數收高 1.12 點或 0.02% 至 7119.80。

S&P 500 指數收高 2.97 點或 0.11% 至 2669.91。

費城半導體指數收低 10.10 點或 0.80% 至 1258.11。

分析師說，週三與週四，企業財報強勁，股市動能高點似乎已經出現。現在投資人多採觀望態度。股市目前必須面對二個問題，即升息與預算赤字。

整體而言，本財報季多屬正向。目前為止，已公布財報的 S&P 500 企業中，79.4% 獲利高於預期。

週四收盤後，微軟與英特爾雙雙公布獲利與營收優於預期。

經濟數據方面，美國商務部今日公布，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 成長 2.3%。分析師預估為成長 2%。

分析師說，經濟數據，加上數年來最佳之一的財報季，當能讓多頭感到高興。

在海外，亞洲股市今日上漲。南北韓領袖在兩國邊界會晤，面對面討論問題。南韓股市上漲 0.7%，日經指數亦上漲約 0.7%。

這次的會談，預期將能減緩兩國的緊張，這二位領導人承諾，將排除戰爭風險，進行合作，以完成朝鮮半島無核化。