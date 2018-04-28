美國4月密歇根大學消費者信心指數終值好於預期 美元上揚

周五美國密歇根大學公布的調查結果顯示，美國 4 月密歇根大學消費者信心指數終值為 98.8，好於預期 98 和初值 97.8，3 月前值 101.4 曾創 2004 年 1 月以來最高，4 月初值 97.8 也曾創 2016 年 10 月以來最深環比降幅，當年的 11 月才舉行美國總統大選見證川普入主白宮。

反映消費者對自身財務狀況評估的現況指數 4 月終值為 114.9，好於預期 106.2，但低於初值 115，3 月前值 121.2 曾創紀錄新高。反應消費者對未來一年狀況評估的預期指數終值為 88.4，好於初值 86.8，低於前值 88.8。

美國消費者對 1 年和 5 年的通膨預期，是聯準會高度關注的調查類通膨數據。1 年通膨預期終值為 2.70%，與初值持平，但低於前值 2.80%。 5 年通膨預期終值為 2.50%，高於初值 2.40%，與 3 月前值持平。

消費者信心指數是反映消費者對美國經濟信心強弱的指標。若消費者信心上升，債市通常視之為利空，價格下跌，股市則視之為利多。密歇根大學通常每月兩次對 500 位美國消費者的態度進行調查，內容涉及對未來的經濟展望，包括個人財務、通膨、失業率、政府政策和利率走勢等。

數據發布後，美元指數重新上揚，暫報 91.81，日內漲幅擴大至 0.3%。

（持續更新中）

『新聞來源／華爾街見聞』