機器人搶飯碗：每萬名工人68台機器人 中國工業機器人增速最快

摘要：工業機器人正處於快速發展階段。目前，韓國每萬名工人中，機器人已達到 631 個，密度高居全球第一。中國機器人密度為 68，但卻是全球工業機器人發展最迅速的國家之一。

2015 年，國際機器人聯合會的數據顯示，全球眾多發達國家的工業自動化速度正在加快，全球每 10000 名員工中就安裝了 66 個工業機器人。

根據 Statista 數據記者 Niall McCarthy 的報導，2016 年這一數字增加到了 74。歐洲的機器人密度為每 1 萬人有 99 個，而美洲和亞洲的機器人密度分別為 84 和 63。中國是工業自動化水平增速最快的國家之一，但韓國的工業機器人密度卻遙遙領先全球。

2016 年，韓國每 10000 名員工中安裝了 631 台工業機器人，在電子和製造業部門，韓國持續在安裝高容量的工業機器人。

中國雖然目前機器人密度較低，但正在快速發展自動化水平。2013 年，中國的工業機器人密度為 25，2016 年就已經增長到 68，增速全球首屈一指，僅略低於全球平均水平 74。

印度在自動化方面仍落後於其他國家，2016 年每 10000 名工人中只有 3 個工業機器人。

新加坡 90% 的工業機器人都安裝在電子工業中，機器人密度為每萬名員工 488 個。德國和日本的工業機器人則集中在汽車工業中，他們的機器人密度相近，均超過 300 人。有趣的是，日本是工業機器人的主要參與者之一，占全球供應量的 52%。

美國機器人自動化的發展速度在發達國家中相對較慢，密度為 189。

按照目前的速度發展下去，麥肯錫預計到 2030 年，全球 8 億人口的工作崗位將被機器取代。

麥肯錫稱，包括人工智慧和機器人技術在內的自動化技術將為用戶、企業和經濟帶來明顯好處，提高生產率並促進經濟增長。但技術取代人工的程度將取決於技術發展、應用、經濟增速和就業增長等因素。

例如機械操作，快餐準備，以及數據收集和處理，這將令取代大量勞動力，包括抵押貸款發放、律師助理事務、會計和後台事務處理等崗位。

有趣的是，或許由於韓國機器人發展太快，擔心工人被「搶飯碗」，韓國也是第一個對機器人「徵稅」的國家。

《韓國時報》去年曾報導，在稅法修訂計劃中，將對那些為了提高生產力而進行基礎設施投資的企業降低稅收減免優惠。這也讓韓國有可能成為全球首個對機器人「徵稅」的國家。

『新聞來源／華爾街見聞』