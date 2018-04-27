〈致伸法說〉上半年挑戰多 今年仍可逐季成長 下半年單月營收再戰高峰

致伸 (4915-TW) 今 (27) 日舉行法說會，展望營運後市，發言人林君憲表示，電子業上半年充滿挑戰，但致伸沒有減少投資腳步，隨著公司相關合作和新品專案的展開，下半年將有新品量產，預估今年營收將逐季成長，下半年單月營收可望再創高峰。

致伸指出，旗下子公司 Tymphany 將維持成長動能，車用相機模組則接獲國際大廠訂單，兩大因素帶動下，第 2 季營運表現可望優於第 1 季。

致伸近年來積極調整產品結構，拉高獲利產品比重，除了原有的電腦周邊及手機鏡頭模組外，積極布局聲學技術與產品，2014 年轉投資丹麥音響廠商 Tymphany，跨足電聲領域，去年 11 月更出資 4810 萬美元，取得汽車電子系統供應商 Belfast 的 37% 股權，加速在汽車電子產品的布局。

展望今年營運策略，致伸除維持穩定獲利結構外，也將聚焦 Tymphany 高階級消費聲學應用平衡發展。林君憲表示，致伸積極耕耘智慧喇叭聲學模組，在智慧音箱發展上，今年消費產品不會是發展策略重心，會以高階型品牌客戶為主、輔以消費性產品業者合作方式進行。

此外，致伸除了現有的手機相機模組，也積極切入車用相機模組市場，林君憲說，車用相機模組部分，致伸以提供市場競爭對手無法提供的設計和製造為目標，然而，透過對汽車電子系統供應商 Belfast 的投資，可望建立另一快速成長的事業來源，跨入汽車電子產品，將進一步有效整合集團內部資源。

整體來看，林君憲說，電子業市場上半年充滿挑戰，但致伸沒有減少投資的步伐，隨著公司相關合作和新品專案的展開，下半年會有新品量產，預估今年營收將逐季成長，下半年單月營收可望再創高峰。