主計總處：Q1未調整GDP概估年增3.04% 較預測增加0.27個百分點

行政院主計總處公布，107 年第一季未經季節調整實質 GDP 與 106 年同季比較之經濟成長率 (yoy) 概估為 3.04%，較 107 年 2 月預測數 (2.77%) 增加 0.27 個百分點；107 年第一季經季節調整後實質 GDP，與上季比較折算年率之經濟成長率 (saar) 為 1.32%。主計總處表示，在外需方面：



1. 受惠於全球經濟穩定增溫及新興科技應用帶動，半導體市況暢旺及機械需求熱絡，第一季按美元計價商品出口增 10.62%(以新台幣計價增 4.03%)，各主要出口品項多呈增勢，其中占比最高之電子零組件續增 9.99%，其餘包括基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品與運輸工具等，亦呈兩位數增長；加計服務輸出受來台旅客人次增 7.79% 及三角貿易毛利成長等影響，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長 6.03%(2 月預測成長 3.93%)。



2. 輸入方面，受出口引申需求擴增，國際原物料價格走高，以及半導體設備進口續減等交互影響，第一季按美元計價商品進口增 11.00%(按新台幣計價增 4.42%)，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長 5.61%(2 月預測成長 3.67%)。



3. 輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 0.87 個百分點。



在內需方面：



1. 第一季隨國內就業情勢持續改善，薪資穩健增長 (1-2 月平均總薪資較 106 年同期增 5.04%)，加以股市熱絡，成交值增 46.74%、加權股價指數上漲 13.16%，帶動汽車及手機等熱銷，整體零售業及餐飲業營業額分別增 4.74% 及 4.17%，國人出國人次亦成長 7.62%，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第一季民間消費成長 3.02%(2 月預測成長 2.69%)，對經濟成長貢獻 1.70 個百分點。政府消費方面，成長 6.27%，對經濟成長貢獻 0.82 個百分點。



2. 資本形成方面，營業用小客車及貨船等投資增加，推升運輸工具投資，營建工程投資亦持續轉佳，惟國內半導體主要廠商資本支出減緩，第一季新台幣計價資本設備進口減 6.15%，加以存貨減少，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動) 實質負成長 1.70%(2 月預測成長 2.15%)，對經濟成長負貢獻 0.35 個百分點。



3. 總計第一季國內需求成長 2.39%，對經濟成長貢獻 2.17 個百分點。







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