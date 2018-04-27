國發會：3月景氣對策信號續呈綠燈 綜合判斷分數降為23分

國發會公布，107 年 3 月景氣對策信號綜合判斷分數為 23 分，較上月之 24 分，減少 1 分，燈號續呈綠燈，領先指標雖下跌，但同時指標持續上升且增幅擴大，顯示當前國內經濟保持溫和成長。展望今年，全球經濟成長及世界貿易量擴張均加速，可望挹注我國出口動能，惟美中貿易摩擦升溫、金融市場波動及地緣政治風險等不確定因素，仍須密切關注。內需方面，半導體領導廠商持續在國內擴大新世代先進製程投資，加以政府積極改善投資環境，國際大廠紛紛表示將來台設立研發據點，以及政府積極落實前瞻基礎建設及推動各項產業創新發展計畫等，帶動國內投資擴增；受惠國內景氣回溫、就業市場持續改善下，可望推升民眾所得水準及消費力。根據各主要機構最新預測，今年國內經濟前景仍審慎樂觀，並密切注意全球經濟不確定因素。



國發會表示，2018 年 3 月較上月減少 1 分為 23 分，燈號續呈綠燈，9 項構成項目中，海關出口值由黃藍燈轉呈綠燈，增加 1 分；機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，製造業銷售量指數由綠燈轉為黃藍燈，分數各減少 1 分，其餘 6 項燈號不變。



在領先指標方面，領先指標不含趨勢指數為 100.90，較上月下降 0.17%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括核發建照面積，以及實質半導體設備進口值；其餘 5 項則較上月下滑，分別為：外銷訂單指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數 M1B，以及股價指數。



在同時指標方面，同時指標不含趨勢指數為 102.05，較上月上升 0.12%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，包括電力 (企業) 總用電量、工業生產指數、非農業部門就業人數，以及批發、零售及餐飲業營業額；其餘 3 項：實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數，以及實質海關出口值較上月下滑。



在落後指標方面，落後指標不含趨勢指數為 100.78，較上月上升 0.15%。6 個構成項目經去除長期趨勢後，5 項較上月上升，分別為：製造業單位產出勞動成本指數、製造業存貨率、金融業隔夜拆款利率、全體貨幣機構放款與投資，以及失業率 3；其餘 1 項：工業及服務業受僱員工人數則較上月下滑。



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