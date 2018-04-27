【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

台股開高震盪，10500 整數關卡失而復得！

今日台股隨著美股收高而開高，挑戰 10600 整數關卡不成，上檔年線壓力沈重，隨後漲幅收斂，盤中一度失守 10500 整數心理關卡，直至尾盤再度拉升，終場以上漲 64 點作收，收了一根帶上、下影線的小紅 K，而今日震幅有 77 點之多，依然在年線以下作震盪，而目前短線上五日線與十日線、月線、季線、半年線形成死亡交叉的格局，目前上檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的壓力，而從量能的角度來看，今日量能 1142 億，較昨日比較有明顯的萎縮，顯示投資人心態轉為觀望；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股呈現漲多於跌，其中下跌類股僅有食品及觀光，至於漲幅最高的類股則是玻陶類股，漲幅達 2.2%，電機機械、生醫、半導體等漲幅也超過 1%，化學生醫、通信網路、電器電纜、電子零組件、其他電子、其他類、光電、金融、化學、鋼鐵、造紙、航運、電腦設備、電子通路、水泥、紡纖、建材營造、汽車、橡膠、塑膠、貿易百貨、資訊服務、油電然氣等也均收紅。

電子三雄今天呈現兩強一弱，其中前兩天相對抗跌的股王大立光，今天卻相對偏弱，中場過後還由紅翻嘿，不過台積電及鴻海則是稍減止穩跡象，台積電力守昨天低點 221 元不破，盤中還一度收復 5 日線；至於鴻海更是全場均在平盤之上，終場更是順利收復 5 日線。

至於風電及被動族群則是又見到買盤回流，其中下周一風場開發計畫審核將公布，由布局最深遠的上緯投控帶動領漲，大漲近 5%，新光鋼、恒耀、永冠 - KY、華城、大亞、華新、台船、亞力等漲幅也超過 1%。

被動元件今天雖然龍頭廠國巨暫停交易，但是市場預期將宣布併購動作，顯示國巨仍看好市況發展，因此資金繼續湧入，其中被點名有望獲國巨併購的大毅更是強攻漲停，但盤後公佈被併購的對象為君耀 - KY，華新科也因為市場看好第 1 季財報，也跟進亮燈漲停，信昌電、美磊、佳邦、光頡、九豪、凱美、禾伸堂、奇力新、鈞寶、立敦等漲幅也均超過 3%。