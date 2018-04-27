【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

FB、AMAZON 財報優異帶動美股反彈，台股也再度展開反攻，不過預估量僅 1100 億元加上 5 日線反壓沈重，所以今天僅僅是「弱勢反彈」，不過下周台股就有機會出現「站上 5 日線且 5 日線翻揚」的止穩訊號，反彈壓力先看 10758。

國巨宣布停牌，市場猜測與購併案有關，就先前的動作來看，我認為重啟對 2478 大毅的非合意併購或增加收購 6284 佳邦張數的機率較大，但實際情況還是要公司派宣布。無論如何，上述兩檔個股已經有買盤進場卡位，也把其他被動元件個股給帶上來。被動元件和矽晶圓還是現階段我比較看好的漲價族群，近期法人或有調節但賣超張數不多，等大盤回時後都有重新轉強甚至創高的機會。

「小泰博」4107 邦特昨天被生技股賣壓拖累，今天再向上發動強攻。法人估今年 EPS 達 5~6 元有望創新高，獲利創高但股價距前年高點 173 元還有 5、60 元的的差距，股價很明顯被低估。

「升學王」8489 三貝德，經過 4 個月的橫向整理，但主力持續進貨，昨天才開始放量上攻，市場已預期 4 月營收將改寫歷史新高。昨天量能近 3000 張，今天也有差不多的水準，價量配合得宜下已改寫歷史新高 353.5 元。創歷史新高的股票一旦發動漲勢會很兇，因為完全沒有解套壓力。

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