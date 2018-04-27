中國忠旺2018年首季度純利人民幣5.4億元

積極推進輕量化發展 持續完善產業鏈佈局

業績摘要：

收益較去年同期上升 14.8% 至人民幣 35.6 億元。

毛利為人民幣 10.9 億元，較去年同期增長 10.2%，毛利率為 30.6%。

純利為人民幣 5.4 億元，較去年同期增長 4.5%。

集團獲工信部頒發「製造業單項冠軍示範企業」殊榮，確立行業領先地位。

香港, 中國 - Media OutReach - 2018 年 4 月 27 日 - 全球領先的鋁加工産品研發製造商中國忠旺控股有限公司（「中國忠旺」或「公司」，連同其附屬公司「集團」；股份代號：01333）公佈截至 2018 年 3 月 31 日止 3 個月（「回顧期」）之未經審核綜合業績。回顧期內，總收益按年上升 14.8% 至人民幣 35.6 億元。整體毛利按年增長 10.2% 至人民幣 10.9 億元，純利按年增長 4.5% 至人民幣 5.4 億元。

中國忠旺董事長兼總裁路長青先生表示：「中國的鋁消費結構正不斷升級，中高端應用的佔比逐步提升。本集團把握先機，憑藉出色的設計能力和生產工藝，潛心研發高附加值產品，為客戶提供涵蓋設計、生産、售後的一站式輕量化解決方案，推動本集團取得理想業績。」

把握先機 主推輕量化綜合解決方案

集團著眼輕量化發展契機，提早佈局研發及生產能力，持續探索鋁材在各高端工業領域的新應用。本集團自主研發設計的鋁合金模板體系兼顧到國內外建築行業的特點，結合專業的技術團隊、一流的大型設備及精湛的生產工藝，產品質量冠絕市場，持續受到客戶歡迎，市場份額不斷提升。此外，集團在新能源汽車及軌道交通領域積極佈局，成功研製出各類符合行業標準的鋁製大部件，不斷強化與汽車、客車、軌道車輛等終端領域客戶的合作。

精耕細作 以實力彰顯行業領先地位

近期，中國工業和信息化部、中國工業經濟聯合會發佈了第二批「製造業單項冠軍企業和單項冠軍產品名單」，忠旺集團憑藉其深耕鋁擠壓材領域多年所積累的綜合實力，榮獲「製造業單項冠軍示範企業」，彰顯集團良好的品牌影響力和市場認知度。

完善產業鏈佈局 打造鋁加工新旗艦

為滿足日益高端化的市場需求，集團積極推進天津高附加值鋁壓延材項目的建設。該項目是全球一次性規劃建設規模最大、設備最先進的鋁壓延材生產基地。第一條生產線二零一七年下半年正式投產。投產初期以生產高質量的標準產品為主，客戶涵蓋工業、交通運輸和特種車輛等領域。目前，該項目已順利通過了一系列國際權威的產品認證，為進入汽車、船舶、軌道交通及航空的國際市場取得權威通行證。第二條生產綫已安裝完成，正進行設備調試。全部建成後，該項目將成為中國乃至全球鋁加工行業的新旗艦。

展望未來，路長青先生補充道：「隨著《中國製造 2025》計劃的落實，國家政策加速推進製造強國建設，其中對輕量化發展的重視，更為高端鋁加工行業提供了巨大的增長動力。我們將進一步投入研發和創新，不斷豐富高端產品種類，以經驗將品質精益求精，以智慧開創鋁應用的無限可能。」

關於中國忠旺控股有限公司

中國忠旺是全球第二大、亞洲最大的工業鋁擠壓産品研發製造商，多年來致力於綠色建造、交通運輸、機械設備等領域的輕量化發展，並爲之提供高品質的鋁加工産品。目前集團擁有逾 90 條全球領先的鋁擠壓生産綫，其中包括 22 條 75MN 及以上大型鋁擠壓生產線。集團擁有「合金熔鑄、模具設計、先進設備及産品研發」的四位一體綜合優勢，這也構成集團在行業中獨特的核心競爭力。

與此同時，爲進一步發揮現有産業優勢，集團投建了高附加值鋁壓延材項目。該項目爲全球一次性規劃、建設規模最大、設備最先進的鋁壓延材生産基地，其第一條生産綫已經投産。新項目不但有助集團發揮在鋁合金熔鑄及産品研發上的優勢，更能與現有的鋁擠壓及深加工業務共用市場資源，成爲相輔相成、協同發展的三大核心業務。

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