梁伯韜：新上市規則削弱創辧人權力 有違原意

港交所(00388-HK)剛於24日發佈新上市規則，新經濟公司在重大事項回復一人一票的投票機制，香港上市公司商會主席梁伯韜表示反對，認為削弱創辧人權力，違反了新上市規則設立的原意。

梁伯韜於4月27日出席2018上市公司資本論壇上表示，新規則建議在重大議事上，董事局回復一人一票投票機制，獨立董事與創辦人投票權一樣。梁伯韜認為不當，他舉例，早前博通與高通的併購個案，高通管理層原本是不支持的，然而博通透過增加高通董事局數目，攤薄高通管理層影響力，以促成有關交易。然而董事局的投資者，與管理層的利益不一定一致，有些投資者只尋求短期股價飈升利益，套現獲利，但創辦人和管理層，則更多著重於公司長遠發展。而這些新經濟體公司創辧人，當公司壯大後股權佔比往往低於10%，若重要事項沒有讓創辧人話事，而是董事局一人一票作決定，將有違原意。

還有，根據新規定，公司章程文件的修訂，也是按一股一票原則基準投票表決。梁伯韜稱，公司章程可以包括增加董事局成員，獨立董事數目，這些都會重大影響公司日後的決策發展方向；亦有違當初，讓創辧人管理層領導的意願。

對於港交所將就企業股東在新經濟公司中，應否同樣擁有投票特權作出諮詢，他認為主要視乎該公司股東對新經濟公司所作出的貢獻，不單單是資本上，還要看在資源、戰略上的貢獻。

中國也計劃推出中國預託證券，吸引新經濟公司回流中國作第二上市。梁伯韜分析，這無疑對香港吸引大型新經濟企業回流有所影響，因為這是國家出面向大型新經濟企業邀請招手，相信阿里巴巴、京東等巨無霸不會拒絕，而回到中國上市，就再沒有必要到香港上市，因為已經可以讓內地投資者買賣，不用再經過港股通，而且港股通亦不是面向所有內地投資者。

反而，香港修訂新上市規則後，他認為香港應與美國較競，爭取有意到海外首次上市吸引國際投資者的新經濟公司，香港這方面有一定優勢，包括香港靠近中國市場，香港的投資者更加了解這些新經濟公司，北水也可以投資港股！

史美倫剛當上港交所新任主席。梁伯韜表示歡迎，稱她經驗豐富，曾於香港證監會、中國證監會擔任要職，又是金融發展局主席。金發局為香港金融市場發展發表過不少寶貴意見，只是沒能落實；期望她出掌港交所後，可以直接將政策執行。

文：周燕芬

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