【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因企業季報勝預期，科技股反彈及公債收益率回落。瓊斯指數上升 1.0% 至 24,322 點；標準普爾指數上升 1.0% 至 2,667 點；納斯達克指數上升 1.6% 至 7,119 點。南北韓峰會今日舉行。

油價週四上升，因美國或恢復對伊朗制裁，且委內瑞拉產量下降。紐約 6 月期油上升 0.2% 至每桶 68.19 美元。金價下跌，紐約 6 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,317.9 美元。

香港和內地股市週四下跌。繼此前中興被美國實施出口權限禁令，有消息指華為遭美國司法部調查，拖累手機相關股走軟，瑞聲科技 (2018.HK) 及舜宇光學（2382.HK）分別下跌 3.5% 及 7.0%；軟件股亦因此受壓，其中中軟國際（354.HK）雖表示華為事件對公司業務並無重大影響，但股價大跌 15.9%，金蝶國際（268.HK）也下跌 4.6%。個股方面，新天綠色能源（956.HK）首季股東應佔溢利按年升 76.2%，股價逆市上漲 8.9%；廣深鐵路（525.HK） 第一季股東應佔溢利同比上升 57.9%，股價上升 5.6%。恒生指數下跌 1.1% 至 30,008 點， 國企指數下跌 1.2% 至 11,949 點，香港股市成交金額增加 10.2% 至 1,081 億港元。上證綜合指數下跌 1.4% 至 3,075 點，滬深兩市成交金額減少 0.2% 至人民幣 4,203 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中石化（386.HK）公佈 2018 年第一季收入人民幣 6,213 億元，同比增加 6.7%，稅金及附加成本同比下跌加上資產處置及其他收益同比增加，抵消投資收益及政府補助按年減少的影響，股東應佔溢利為人民幣 188 億元，按年上升 12.8%，而核心股東應佔溢利同比增加 8.7% 至人民幣 180 億元。

◇ 龍源電力（916.HK）公布 2018 年第一季收入人民幣 68.6 億元，同比增長 12.9%，受惠於經營開支同比減少，加上財務費用及所得稅僅分別按年增加 3.5% 及 33.5%，股東應佔溢利按年增加 67.0% 至人民幣 19.0 億元。

◇ 中遠海運港口（1199.HK）公布 2018 年第一季收入為 2.4 億美元，同比上升 86.1%；因行政開支增幅小於收入，抵消毛利率按年下跌 2.4 個百分點至 31.1%，股東應佔溢利錄得 6,923 萬美元，同比增加 84.3%。

◇ 中國中車（1766.HK）2018 年首季收入人民幣 329 億元，同比下跌 2.0%，因資產處置收益及其他收益同比增加，抵消投資收益、對聯營及合營企業投資收益及營業外收入同比減少，股東應佔溢利按年增加 10.4% 至人民幣 12.7 億元，核心股東應佔溢利人民幣 10.1 億美元，同比增加 8.8%。

◇ 平安保險（2318.HK）公佈 2018 年首季業績，期內收入人民幣 3,358 億元，按年上升 18.2%，股東應佔溢利同比上升 11.5% 至人民幣 257 億元，如果按修訂前的利潤數據計算，股東應佔溢利同比增長 32.5%；壽險及健康險業務新業務價值同比下跌 7.5%，平安產險保費收入同比增長 17.8%，綜合成本率 95.9%（較 2017 年下跌 0.3 個百分點）。建議派發 30 週年特別股息每股人民幣 0.20 元。另外，公司澄清董事長變更傳言不實。

◇ 睿見教育（6068.HK）公布 2018 財年上半年（截止 2018 年 2 月 28 日）業績，收入人民幣 5.9 億元，同比上升 18.8%，因稅項同比下降、政府補助及財務收入同比增加，加上期內並無去年同期錄得之上市開支，抵消毛利率按年下跌 2.1 個百分點至 44.2%、營運成本增速大於收入及匯兌虧損同比增加的影響，公司股東應佔溢利錄得人民幣 1.5 億元，同比上升 35.1%。建議派發中期股息每股人民幣 0.032 元，按年增加 33.3%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)