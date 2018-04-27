紐約匯市─歐洲央行決議後 歐元跌回漲幅 美元上揚

歐洲央行週四決議維持利率不變，歐元因而上漲。但隨後，歐元跌回張幅，美元則反彈上揚。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 91.458，創 1 月中以來高點。過去一週，美元指數頻創新高，債券殖利率上升提供了美元支撑。

歐元下跌至 1.2124 美元，創三個月低點，紐約週三尾盤報 1.2161。稍早，歐元則一度上漲至 1.2210 美元盤中高點。

美元小幅下跌至 109.24 日元，週三尾盤報 109.43。週五，日本央行將公布政策決議。

週四交易中，歐洲央行為市場焦點。歐元先上漲至盤中高點，而後跌回漲幅，反轉走低。歐洲央行總裁德拉吉週四舉行記者會，表現低調，一如預期。

他說，儘管歐元區通貨膨脹偏低，他有信心通貨膨脹將能接近央行的略低於 2% 目標。近來歐元區的經濟數據令人失望，顯示經濟成長減緩，但德拉吉重申，在全球成長的支撑下，歐元區成長將強勁且廣泛。

3 月，歐洲央行暗示將於 2018 年底前，結束振興計畫，讓市場大感意外。但自那以後，經濟數據指向歐元區經濟減緩。這讓投資人降低 2019 年中開始升息的預期。

美元擴大近幾個交易日的漲幅，無視 10 年期債券殖利率稍早跌回至 3% 心理關卡之下。10 年期債券殖利率最近價位報 3.030%。

過去一週，債券殖利率上升，提供了美元支撑。

經濟數據方面，美國 3 月商品貿易赤字縮小至 680 億美元，分析師預估為 734 億。