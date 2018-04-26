華為攜順發布局全台通路 年底前40家門市設專區專櫃

華為今年擴大在台灣布建通路，繼首間品牌體驗店開幕後，預計 4 月底前陸續開幕 4 家品牌體驗店、專賣店及快閃店，今年將拓展到 6 家，除了專賣店之外，華為今 (26) 日宣布攜手順發 (6154-TW) 策略合作，預計年底前將在 40 家順發 3C 門市設置華為體驗專區專櫃，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海 強調，雙方合作將包含通路、行銷、專區專櫃、實機體驗、產品教育訓練及社會公益等。

華為今年首度在台灣布建實體通路，首家體驗店落腳 3C 通路重兵集結的台北三創，預計在新旗艦機 P20、P20 Pro 開賣前還將有新竹、台中、高雄 3 家體驗店開幕，今年鎖定購物中心、百貨公司拓展通路，預計年底前將開設 6 家體驗店及專賣店。

雍海今日指出，三創首家體驗店定位為提供全品項商品及豐富的周邊商品，手機、平板、筆電、穿戴等都包含在內，開幕第 1 天就打破三創單一品牌開幕日營業額紀錄，第 2 天、第 3 天也是持續刷新紀錄。

除了體驗店之外，將與順發在通路、行銷、業務等各方面合作，年底前將有 40 家順發 3C 門市設置專區專櫃，40 家店面實機展示，華為全系列產品包括智慧手機、筆記型電腦、平板電腦、穿戴裝置，都可在順發 3C 指定門市購買，明年預計全台 67 家門市都將進駐。

雍海表示，將與順發全面性策略合作，除了在門市的專區專櫃外，已成立電商團隊，在線上跟順發購物網合作，行銷的合作主打「買華為到順發」口號，另外，人員部分，則將展開達人計畫，進行新品上市教育訓練、培訓產品銷售達人，且培養筆電銷售菁英；華為筆電 MateBook X 已經在台上市，就是獨家在順發銷售。

順發董事長吳錦昌指出，相對華為來說，順發只是「小公司」，雙方理念投合，想為消費者打造更好的購物體驗，他強調，華為全球基地台市占約三分之一，在 AI(人工智慧)、IoT(物聯網)、通訊等趨勢下，未來將成為全球領導產業。

他強調，企業存在的目的就是要為社會幸福加溫，順發堅持 20% 的淨利做公益，提供「消費做公益」機制，讓顧客不用多花錢就能做公益，每賺 100 元就捐出 20 元，幫助國內弱勢學童就學所需，推動「用消費改變世界」，自 2010 年至今受益學校達 940 所，受益對象達 25 萬人。

雍海表示，華為認同順發 3C 的公益理念，同時也重視社會關懷，預計今年下半年將會在台灣推出 CSR 項目。