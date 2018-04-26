30分鐘就知是否罹癌 中正大學研發全新晶片

30 分鐘就能知道是否罹患癌症！中正大學機械工程系教授任春平研發「奈米流道蛋白質濃縮晶片」，只需少量血液，就能檢測是否含有癌症特定的蛋白。這項技術已發表於國際期刊，可望發展出手持式醫療裝置，近日更與俄羅斯學者合作，針對被認為是阿茲海默症元兇之一的類澱粉蛋白進行檢測與應用，盼能搶得治療先機。（龐清廉報導）

當罹患癌症時，病人的體內就會出現比較大量的特定蛋白，也叫做腫瘤標記。國立中正大學機械系教授任春平說，蛋白質無法像 DNA 可以複製，在血液中的數量少，往往到了癌症的中、後期才會大量顯現，但也為時已晚。

歷經五年，全新研發成功的「奈米流道蛋白質濃縮晶片」可在血液中只有少量癌症蛋白時，就能及早檢測出罹患癌症。任春平教授率領團隊在晶片上製作一條人眼幾乎無法看見的奈米通道，寬度只有頭髮的 10 分之一，通電後，在通道兩側會有正負離子堆積，也讓蛋白被往反方向推，透過抓取某疾病的特定生物標記，進而檢測是否患病。

相較於一般醫院癌症篩檢，大多為侵入式，且需至少一天的時間進行不同試劑的測試，全新的檢測晶片只需要 5 微升的血液、尿液，30 分鐘就能得知結果。此外，這顆晶片擁有低電壓的特性，未來即將發展手持式醫療裝置，只需要 36 伏特電壓，像是電池或家庭用電都能輕易使用與測量。研究成果已經發表於國際期刊《Biomicrofluidics》，將來也可應用在多重疾病檢測。

任春平教授表示，台灣社會邁向高齡化，不能忽視老人失智問題，也希望藉由跨國合作應用晶片技術，檢測大腦的海馬迴或血液中是否存有引起阿茲海默症的β類澱粉蛋白質，在早期尚未有明顯徵兆時進行預防治療。目前已經與俄羅斯團隊合作，正針對阿茲海默症展開為期三年的研究計畫。