中國國家能源局原副局長王曉林嚴重違紀違法被「雙開」

中國中央紀委國家監委網站周四宣布，經中共中央批準，中央紀委對國家能源局原黨組成員、副局長王曉林嚴重違紀問題進行了立案審查，決定給予王曉林開除黨籍處分，由國家監委給予其開除公職處分。

公告稱，經查，王曉林嚴重違反政治紀律和政治規矩，違規打探巡視信息；違反中央八項規定精神，長期違規打高爾夫球，違規接受宴請，甘於被「圍獵」；違反組織紀律，在幹部選拔任用中為他人謀取利益並收受財物，不按規定報告個人有關事項。

並違反廉潔紀律，收受禮品、禮金；違反工作紀律，違規幹預和插手司法活動；違反生活紀律。利用職務上的便利為他人和相關企業謀取利益並收受巨額財物涉嫌受賄犯罪。

公告指出，王曉林身為黨員領導幹部，理想信念缺失，政治上蛻變，經濟上貪婪，目無黨紀國法，擅權妄為，嚴重違反黨的紀律，並涉嫌違法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理。除「雙開」外，並收繳其違紀所得；將其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送有關國家機關依法處理。

據國家能源局網站，王曉林1963年10月生，重慶市人，大學本科學歷，高級工程師，曾任神華集團有限責任公司副總經理、董事會秘書，中國神華能源股份有限公司(01088-HK)(601088-CN)執行董事、高級副總裁。

今年1月，中央紀委監察部宣布王曉林涉嫌嚴重違紀，正接受組織審查。

(路透北京4月26日)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)