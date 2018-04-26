中國平安(02318-HK)(601318-CN)首季凈利僅升12%受會計新例影響

中國大型金融控股集團—中國平安(02318-HK)(601318-CN)周四稱，今年一季度凈利同比僅升12%，主要受會計準則新例(IFRS 9)影響。董事會建議派發公司30周年特別股息，每股0.2元人民幣。

據公告，中國平安於2018年1-3月凈利為257.02億元，上年同期則為230.53億元；期內基本每股收益1.44元。

中國平安表示，今年以來國際及國內權益市場大幅波動，如果按保險子公司執行修訂前的金融工具會計準則的法定財務報表利潤數據計算，一季度凈利為305.48億元，同比增長32.5%。

壽險及健康險業務期內的規模保費達2,305.85億元，同比增長24.9%，新業務價值198.97億元按年下降7.5%，新業務價值率同比升3個百分點至30.2%。

平安產險實現保費收入632.17億元，同比增長17.8%；綜合成本率95.9%，與上年同期持平。

金融科技與醫療科技業務於一季度錄得凈利18.42億元，上年同期則為虧損1.2億元。業務包括陸金所控股、剛完成招股的平安好醫生(01833-HK)、金融壹賬通、平安醫保科技、汽車之家等經營金融科技與醫療科技業務的公司。

中國平安H股周四收跌3.8%，報78.55港元；A股亦跌3.6%，報63.12元。(路透香港4月26日)

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