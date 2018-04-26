【港股收評】險守3萬點外再無亮點 後市不宜盲目樂觀

港股今日成功險守3萬點，除了這一點外，今日大市並無太大亮點。又這麼說，在跌市中還可以有何亮點？今日成功守在3萬點，是否已表現大市最壞時間已渡過？若投資者有此想法，除了說閣下太樂觀外，實在想不出其他形容詞。人保持較樂觀的性格，當然是較好，可是從目前市況來說，太樂觀並非合適。反而要保持一個較悲觀的心態，以審慎態度來應對市場變化。

恆生指數收市報30007點，跌320點；國企指數收市報11949點，跌144點，成交額為1080.92億元。

至於大市會否出現一個較大幅度調整？從目前欲跌還未欲的市況下，或許出現一個較明顯調整，可以消除投資者的不安。可是要促使大市出現一個較大幅度調整，總要一個理由吧。無疑目前市場資金縮減，拆息正在上揚，一個月港元拆息已升穿1.3厘，確實是不利資產市場。惟以拆息上揚此因素來引發大市出現調整，看來是一個可完成的任務？

明日兩韓首腦再次會談，相信有利亞太區股市表現，所以明日大市應可以有反彈。更何況中國平安(601318-CN)(02318-HK)剛公布了今年首季業績，向投資者送上了驚喜，宣布為慶祝30同年而派息每股0.2元特別息，預料平保H股應可以有較佳表現。會否帶動其他中資金融股上揚？相信總有一定刺激作用。

騰訊控股(00700-HK)今日曾失守380元。不是說騰訊在380元有強勁的支持力嗎？為何最終仍然曾經失守？從目前來看，騰訊好友的信心已被消耗得七七八八，看來是反擊的時間。大行之一的摩根士丹利重申增持騰訊，又看看大家是否跟隨大摩的建議。

手機設備股今日表現之差，相信一眾投資者也看到，無需多講，仍然認為現時市況絕非合適低撈，短期內不宜沾手。

2018年4月26日下午5時9分

文﹕張偉倫

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